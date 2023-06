Douleurs aux seins : voici les 3 symptômes qui doivent vous alerter

Appelées mastodynies, les douleurs au seins sont généralement bénignes, par exemple lorsqu’elles surviennent pendant le cycle menstruel. Toutefois, en dehors de cette période, elles peuvent être révélatrices de pathologies. C’est pourquoi il est important d’être attentif à certains signes.

Une masse molle ou dure

En palpant ses seins, on peut constater la présence d'une boule ou d'une petite masse douloureuse. Si ce signe n’est pas nécessairement synonyme de cancer du sein, il est préférable de consulter un médecin pour en déterminer l’origine, surtout si la boule est persistante et a tendance à grossir. Si la masse est dure et douloureuse, il peut s’agir de nodules fibrokystiques. Une masse molle et mobile est souvent associée à un kyste.

Un écoulement mamelonnaire

Dans certains cas, les mastodynies peuvent s’accompagner d’un écoulement du mamelon. Et il doit être tout particulièrement pris au sérieux s’il apparait chez une femme non allaitante et qu’il se manifeste sans compression du mamelon. L’écoulement peut aussi être teinté de sang, l’un des principaux symptômes du papillome intracanalaire, une tumeur bénigne développée au sein d'un canal de la glande mammaire.

Un gonflement et des rougeurs

Il est fréquent de constater un gonflement des seins et des douleurs avant les menstruations. Mais parfois, ce gonflement s’accompagne de rougeurs, de douleurs plus ou moins intenses, et d’une sensation de brûlure, de chaleur, des symptômes caractéristiques d’une mastite, une inflammation des seins. Généralement accompagnée de fièvre, cette affection se produit principalement chez les femmes allaitantes.