Marvel : Deadpool 3, Captain America 4... Le calendrier des sorties bouleversé

Selon une information relayée par le site américain Variety, le calendrier des sorties de Marvel vient de subir une sérieuse mise à jour en raison des retards de production, en partie liés à la grève des scénaristes. Voici les dates importantes à retenir.

Importante mise à jour. Les fans de Marvel vont devoir rafraîchir leur agenda des sorties à venir. Selon une information relayée par le site américain Variety, les retards de production enregistrés par plusieurs projets développés chez Disney – dont une bonne partie concerne les studios Marvel – viennent de contraindre le géant du divertissement à revoir son calendrier sur les mois, voir les années à venir.

Les films et séries du MCU (Marvel Cinematic Universe) étant quasiment tous liés les uns aux autres, le retard d’un seul projet vient forcément décaler l’ensemble des prévisions de sorties, et de fait ralentir le temps entre la Phase 5 – entamée avec «Ant-Man & The Wasp : Quantumania» – et la Phase 6 du MCU.

Aussi, on notera que les deux prochains Avengers ont été reculés d’une année. Bonne nouvelle toutefois pour les fans, «Deadpool 3», prévu pour une sortie en novembre 2024, a été avancé de 6 mois. Voici les dates de sorties mises à jour :