Marvel : le dessinateur de comics John Romita Sr., co-créateur de Wolverine et du Punisher, est décédé

Dessinateur adulé par les fans de comics, John Romita Sr. est décédé ce lundi 12 juin à l'âge de 93 ans, a fait savoir son fils John Romita Jr. («Kick Ass»).

Une légende du monde des comics s’en est allée. Le dessinateur John Romita Sr. est décédé ce lundi 12 juin, a fait savoir son fils John Romita Jr («Kick Ass»), lui-même dessinateur de bandes dessinées à succès qui lui avait succédé dans les années 1990 au dessin de Spider-Man.

«Mon père, John Romita Sr, est décédé paisiblement dans son sommeil ce lundi matin», peut-on lire dans le message qu’il a posté sur le réseau social Instagram. «C’est une légende dans le monde de l’art et ce serait un honneur pour moi de suivre ses traces. S’il vous plaît, déposez vos pensées et vos condoléances ici par respect pour ma famille. C’était l’homme le plus formidable que j’aie jamais rencontré.»

Véritable icône dans le monde des comics, John Romita Sr. avait 93 ans. Diplômé de la Manhattan’s School of Industrial Art en 1947, il avait ensuite enchaîné plusieurs petits boulots dont un chez Timely Comics (précurseur de Marvel Comics), avant de succéder dans les années 1960 à Steve Ditko sur la publication régulière «The Amazing Spider-Man», à partir du 39e numéro. Après une cinquantaine de numéros, il deviendra directeur créatif chez Marvel et participera notamment à la création du Punisher et de Wolverine.

Une intense période créative

Le travail de Romita sur Spider-Man a vu l'introduction d'un certain nombre des personnages parmi les plus mémorables de la marque, y compris l'amoureuse de Spider-Man, Mary Jane Watson, et le chef du crime Kingpin. C'est à l'époque où Romita était artiste que Spider-Man a dépassé Les Quatre Fantastiques pour devenir le best-seller de Marvel.

Introduit dans le Will Eisner Asward Hall of Fame en 2002, il aura marqué plusieurs générations de fans. Il avait quitté Marvel en 1996, prenant alors ce qu'il convient d'appeler une semi-retraite, compte tenu de sa production jusqu’en 2018, avec entre autres plusieurs projets liés à Spider-Man pour Marvel, ainsi qu'une couverture de Superman pour DC.

Dans les interviews, Romita notait souvent qu'il regrettait de ne pas être né plus tôt pour pouvoir faire partie de la première génération d'écrivains et de dessinateurs de bandes dessinées. Pourtant, il était fier de concevoir à partir de ce qui avait été fait avant lui, comme le rapporte Holywood Reporter qui le cite.



«Peu importe le succès que j'ai eu, je me suis toujours considéré comme quelqu'un qui peut améliorer les concepts de quelqu'un d'autre», avait-il déclaré en 2002. «Un écrivain et un autre artiste peuvent créer quelque chose, et je peux l'améliorer.»

A l'instar de James Gunn, qui a posté un message pour faire part de son admiration pour l'artiste disparu, de nombreux fans témoignent de leur respect sur les réseaux sociaux.

Sorry to hear about the great comic book artist John Romita Sr passing at the age of 93. My brother & I wrote Mr. Romita when we were young kids & sent him drawings of superheroes we were working on. He wrote us back, telling us what he liked about the drawings! A truly… pic.twitter.com/VV1slBPmwH — James Gunn (@JamesGunn) June 14, 2023

RIP, John Romita SR.





This man is a true comic book legend, and his work will live forever. https://t.co/UDq8kj4XKI — Flash (@YellowFlashGuy) June 14, 2023

We lost a LEGEND



RIP John Romita Sr. pic.twitter.com/fY9sNW3JuT — Nerdrotic (@Nerdrotics) June 14, 2023