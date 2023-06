«Rust» : l’attitude de l'armurière critiquée par les procureurs qui évoquent une probable gueule de bois le jour du drame

Selon les procureurs spéciaux du Nouveau-Mexique, l’armurière Hannah Gutierrez-Reed avait probablement la gueule de bois lors du drame qui a coûté la vie à la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage du film «Rust», en octobre 2021.

Après la demande de l’armurière Hannah Gutierrez-Reed d’abandonner les poursuites pour homicide involontaire dont elle fait l’objet, dans le cadre du décès de la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage de «Rust», les procureurs Kari Morrissey et Jason Lewis ont souligné qu’elle avait eu une conduite imprudente, précisant qu’elle avait probablement une gueule de bois lorsqu'elle a chargé l'arme qui a accidentellement tué Halyna Hutchins, ont rapporté plusieurs médias américains hier. Selon des témoins cités par les procureurs Kari Morrissey et Jason Lewis, la jeune femme aurait consommé beaucoup d’alcool et fumait de la marijuana le soir pendant le tournage, rapporte entre autres Deadline.

Dans leur réponse à la demande d'Hannah Gutierrez-Reed, les procureurs ont également fait savoir que la jeune femme avait «des antécédents de conduite imprudente qui a entraîné la perte de la vie humaine et il est dans l'intérêt public qu'elle soit enfin tenue pour responsable», rapporte le magazine américain. Toujours selon les procureurs, la jeune femme a déjà été impliquée dans une affaire ayant coûté la vie. «Hannah Gutierrez a déjà été poursuivie au civil pour avoir fourni les clés de sa moto à une personne en état d'ébriété qui a été impliquée de manière prévisible dans un accident de voiture ayant entraîné la mort de quelqu'un», ont ainsi rapporté ces derniers dans leur rapport.

De son côté, Jason Bowles, l’avocat d'Hannah Gutierrez-Reed, a crié au scandale, évoquant une campagne de diffamation. «L'accusation a tellement mal géré cette affaire et l'affaire est si faible qu'elle a maintenant recours à des tactiques de diffamation pour la ternir davantage devant la presse et le jury», a fait savoir ce dernier.

Alec Baldwn pourrait à nouveau être poursuivi

Les procureurs ont également évoqué la possibilité de poursuivre à nouveau l’acteur Alec Baldwin, alors même que les poursuites pour homicide involontaire avaient finalement été abandonnées en avril dernier.

A l’époque, les nouveaux procureurs, qui avaient pris la suite de Mary Carmack-Altwies après son retrait du dossier en février 2022, avaient expliqué que de «nouveaux éléments justifiaient l'abandon des chefs d'accusation actuels, (mais) cette décision n'exonérait pas (Alec) Baldwin de toute culpabilité pénale», précisant également que des «poursuites pouvaient être engagées à nouveau». Ils se donnent dorénavant 60 jours pour prendre une décision. «L'accusation prévoit de prendre une décision finale concernant l'inculpation de M. Baldwin dans les soixante prochains jours», ont fait savoir Kari Morrissey et Jason Lewis dans leur dossier, rapporte Deadline.

Depuis le début de l’affaire, l’acteur Alec Baldwin clame, quant à lui, qu’on lui avait assuré que l’arme qui lui avait été tendue était inoffensive. Le tournage du film a repris en février dernier et s'est achevé le mois dernier.