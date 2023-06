Scarlett Johansson : quel est ce célèbre acteur avec qui elle rêve de jouer au cinéma ?

Scarlett Johansson se verrait bien partager l’affiche avec un acteur qui n'en finit plus de tutoyer régulièrement les sommets du box-office. Elle lui a fait savoir lors de la première d’Asteroid City, à New York.

Un appel du pied. Elle a beau avoir joué avec les plus grands, de Robert Redford à ses débuts, à Tom Hanks dernièrement en passant par Morgan Freeman, Anthony Hopkins, Georges Clooney, John Travolta ou encore Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson se verrait bien tourner avec une autre star planétaire, en la personne de Tom Cruise.

Interrogée par The Hollywood Reporter lors de la première, à New York, d’Asteroid City de Wes Anderson - film en compétition à Cannes en mai dernier avec qui elle partage l’affiche avec un casting 5 étoiles - l’actrice de 38 ans lui a d’ailleurs fait passer le message.

A la question : «Y a-t-il quelqu’un avec qui vous souhaiteriez jouer ?», Scarlett Johansson n’a pas hésité longtemps avant de répondre. «Vous voulez dire un acteur ?», lance-t-elle, et de partager tout sourire le nom de l’interprète de «Mission Impossible». «J’adorerais tourner avec Tom Cruise», poursuit-elle. «On lance l’idée», continue alors la journaliste. Et Scarlett Johansson de conclure, enthousiaste : «Oui s’il vous plaît, faites-le.»

