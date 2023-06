«Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre» : pour la ressortie de son film culte au cinéma, Alain Chabat signe une fausse pub hilarante

Film culte sorti en 2002, «Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre» sera de retour au cinéma le 5 juillet dans une version remasterisée. A cette occasion, Alain Chabat a dévoilé ce vendredi une bande-annonce irrésistible qui parodie les vieilles publicités.

Par Toutatis, les Gaulois sont de retour. Plus de vingt ans après sa sortie, «Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre» s’apprête à débarquer au cinéma le 5 juillet dans une version remastérisée 4K HDR, au son Dolby Atmos.

Un film où 1 Gaulois sur 4 est un chien !



(Re)découvrez #AstérixEtObélixMissionCléopâtre d'#AlainChabat au cinéma en version remasterisée dès le 5 juillet.



5€ la place… même après la fête du cinéma !@asterixofficiel #AstérixEtObélix #MissionCléopâtre pic.twitter.com/659Wb41SyB — Pathé Films (@PatheFilms) June 16, 2023

Pour promouvoir cet événement, le réalisateur Alain Chabat s’est mis en scène dans une bande-annonce parodique à mourir de rire, reprenant tous les codes des vieilles publicités des années 1980-1990. «Grâce à CinéBoost, le dernier né des laboratoires 4K, mon film a retrouvé toute sa fraîcheur. Plus grand, plus beau, plus fort, grâce à CinéBoost et sa lotion magique, même le son est plus puissant, enveloppant, décoiffant», peut-on entendre.

La séance proposée à 5 euros

L’ex-membre des Nuls qui promet «quelques surprises», a également tenu à proposer un tarif préférentiel qui s’appliquera même après la Fête du cinéma. Les spectateurs pourront ainsi profiter d’une séance à 5 euros dans les salles partenaires pour (re)découvrir ce film culte.

«'Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre' est l’un des premiers en France à avoir été tourné en 35mm et post-produit en numérique. Pour obtenir la meilleure qualité possible, Pathé a fait le choix de repartir des négatifs originaux non montés, répartis sur près de 300 bobines de film. Ce qui équivaut à refaire, non pas une 'simple' restauration, mais toute la post production du film, vingt ans plus tard», indique par ailleurs le communiqué de presse.

Loin devant «Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu» de Guillaume Canet et ses 6 millions de spectateurs, «Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre», sorti en 2002, a attiré plus de 14 spectateurs et a été récompensé du César des meilleurs costumes.