Paris : voici 5 activités gratuites à faire absolument en famille ou entre amis

Alors que l'inflation grève le budget des loisirs, il est possible de profiter de visites et d'événements culturels gratuits cet été. Voici cinq rendez-vous à ne pas manquer dans la capitale et ses alentours pour se faire plaisir en famille ou entre amis sans débourser un sou.

Le ciné en plein air de la Villette

Pierre-Emmanuel Rastoin

Une toile sous les étoiles. Le festival de cinéma en plein air de la Villette est de retour cet été pour 25 soirées. L'occasion de (re)découvrir gratuitement, du 19 juillet au 20 août, grands classiques du 7e art et longs métrages événement sur grand écran, depuis la pelouse de la Villette. Avec au programme cette saison, des films qui s'articulent autour de l'esprit d'équipe, à un an des Jeux Olympiques 2024.

Parmi eux : «Miss Peregrine et les enfants particuliers» de Tim Burton en ouverture, «West Side Story» de Steven Spielberg en clôture, mais aussi «En corps» de Cédric Klapisch, «Hors normes» d’Eric Toledano et Olivier Nakache ou encore le premier volet de «Top Gun» de Tony Scott.

Festival de cinéma en plein de la Villette, du 19 juillet au 20 août, dans le parc de la Villette, 221 avenue Jean Jaurès, Paris 19e.

L'exposition des figurines XXL de Philippe Katerine

L'exposition feelgood de Philippe Katerine. Après la Rochelle l'année dernière, l'interprète de «Louxor J'adore» expose à nouveau cet été ses figurines XXL rose bonbon dans l'espace public en Chine (photo) mais surtout en Ile-de-France. Symbole du «mignonisme», courant lancé par l'artiste durant le confinement faisant l'éloge de l'esthétisme dans le quotidien, neuf de ses bonshommes géants investiront les rues franciliennes, du 19 juin au 17 septembre, au fil d'un parcours entre la mairie du 17e et la ville de Clichy.

Baptisé «Invasion périphérique», puisqu'une de ses œuvres sera notamment accrochée sur le périphérique, une première, ce rendez-vous s'accompagnera également de l'exposition «Mignonisme Part III» au Pavillon Vendôme, à Clichy. L'occasion de plonger, du 28 juin au 23 septembre, dans l'univers artistique de Philippe Katerine entre dessins, peintures, sculptures et vidéos, et de bénéficier d'ateliers créatifs pour les enfants, le tout gratuitement.

«Invasion périphérique», du 19 juin au 17 septembre, parcours entre la mairie de 17e et Clichy. Exposition «Mignonisme Part III», du 28 juin au 23 septembre, Pavillon Vendôme, 2 Rue du Guichet, Clichy (92).

Le musée du quai Branly fait aussi son cinéma

Le Studio Ghibli / Le voyage de Chihiro / Hayao Miyazaki

Le maître de l'animation japonaise Hayao Miyazaki à l'honneur cet été. Autre événement en plein air lui aussi consacré au cinéma, mais cette fois aux films d'animation japonais, sera lui aussi proposé du 13 juillet au 20 août par le musée du Quai Branly.

Dans son théâtre de verdure, le musée projettera gratuitement tous les jeudis, samedis et dimanches, des grands classiques signés Hayao Miyazaki tels que «Princesse Mononoké», «Le Voyage de Chihiro», «Le château dans le ciel» pour ne citer qu'eux, mais aussi d'autres œuvres de ses compatriotes à l'instar d'«Arrietty le petit monde des chapardeurs», d'Hiromasa Yonebayashi ou encore «Le tombeau des lucioles», d'Isao Takahata. Des films traversés par de nombreux enjeux écologiques.

Cinéma en plein air Jardin d'été 2023, du 13 juillet au 20 août, Musée du Quai Branly, 37 Quai Jacques Chirac, Paris, 7e.

Le festival Pestacles du parc Floral

Le festival de musique jeune public «Pestacles» du Parc Floral est de retour cet été. Avec à la clé des spectacles musicaux originaux, explorant tous les genres, du rock au hip hop en passant par le violon. Au total, huit rendez-vous seront proposés gratuitement tous les mercredis après-midi, du 28 juin au 6 septembre, dans l'enceinte du parc. Seule l'entrée du parc est payante (2,50 euros).

Pestacles, du 28 juin au 6 septembre, Parc Floral de Paris, Route de la Pyramide, Paris 12e.

La nuit des étoiles et ciné Tarmac au musée de l'air

Comme tous les ans, le musée de l'Air et de l'Espace du Bourget donne rendez-vous gratuitement au public à l'occasion de la Nuit des étoiles. Au programme : la possibilité d'observer le ciel étoilé au télescope depuis le tarmac du musée dans la nuit du 12 au 13 août, entre 18h et 1h du matin. Un événement ponctué de plusieurs animations.

A noter également, le musée revient cet été avec son festival de CinéTarmac en plein air. Un rendez-vous gratuit pour les moins de 26 ans (16 euros au-delà) qui proposera trois projections de films sur le fuselage d'un boeing 747 les 7, 8 et 9 juillet. Cette saison, «Boîte noire», de Yann Gozlan (le 7 juillet), «Apollo 10 ½. Les fusées de mon enfance» de Richard Linklater (le 8), et évidemment «Top Gun : Maverick» de Joseph Kosinski (le 9) sont programmés.

«La nuit des étoiles», le 12 août et «Ciné Tarmac 2023», du 7 au 9 juillet, Musée de l'air et de l'espace, Aéroport de Paris-Le Bourget, Le Bourget (93).