Scandale Rammstein : après l'ouverture d'une enquête pour agressions sexuelles, Universal suspend la promo du groupe

Après l’ouverture d’une enquête judiciaire ce 14 juin visant le chanteur du groupe de métal allemand Rammstein Till Lindemann, accusé par plusieurs femmes d'agressions sexuelles à l'issue de concerts, Universal Music annonce qu’elle n’assurera plus la promotion du groupe.

Zéro promo pour Rammstein. Après la multiplication d’accusations d’agressions sexuelles contre Till Lindemann, le chanteur de Rammstein, Universal Music annonce qu’elle n’assurera plus le marketing du groupe de metal allemand.

«Les accusations contre Till Lindemann nous ont choqués. Nous avons le plus grand respect pour les femmes qui se sont exprimées si courageusement en public dans cette affaire», a déclaré le label dans un communiqué. «Nous avons suspendu les activités de marketing et de promotion des enregistrements du groupe jusqu'à nouvel ordre», a-t-il ajouté.

Des mesures pour assurer la sécurité des fans

Plusieurs femmes ont récemment affirmé avoir été droguées et incitées à des activités sexuelles avec Till Lindemann, 60 ans, lors de soirées après les concerts du groupe. Le parquet de Berlin a annoncé mercredi qu’il avait ouvert une enquête judiciaire «pour des faits présumés relevant du domaine des délits sexuels et de la distribution de stupéfiants». Le chanteur a nié ces allégations et ses avocats les ont qualifiées de «fausses, sans exception».

La ministre allemande de la Culture, Claudia Roth, a déclaré jeudi que l'enquête sur M. Lindemann «souligne le fait que ces accusations doivent être prises au sérieux».



Dans une interview au quotidien berlinois Tagesspiegel, Mme Roth a appelé les organisateurs de concerts à prendre des mesures pour assurer la sécurité des fans. «Ces accusations montrent une fois de plus à quel point il est urgent d'établir un code de conduite pour l'industrie musicale, et pour l'industrie culturelle en général», a-t-elle déclaré.

Le scandale a éclaté quand une jeune Irlandaise a affirmé sur les réseaux sociaux avoir été droguée et abordée par Till Lindemann, lors d'une soirée en coulisses après un concert à Vilnius. Depuis, plusieurs témoignages similaires ont été postés sur Twitter, Instagram et YouTube.

Le tollé suscité par ces allégations a conduit à l'annulation de toutes les fêtes d'après-spectacle lors des concerts de Rammstein à Munich (Allemagne), la semaine dernière. Les soirées d'après-show seront également annulées lors des concerts du groupe à Berlin en juillet. Associations de défense des femmes et responsables politiques se mobilisent pour forcer l'annulation des concerts. Trois sont prévus à Berlin les 15, 16 et 18 juillet.