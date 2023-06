Musique : voici les 20 tubes de l'été 2023

En voiture toutes fenêtres ouvertes, en soirée au camping, à fond dans les écouteurs au bord de la piscine, autour du barbecue en famille ou en club jusqu’au bout de la nuit. Voici les 20 tubes qui vont faire danser cet été.

De l'incontestable hymne de fête de Bad Bunny «Where She Goes», à «Follow Me» d'Amanda Lear en passant par le single «Dance the Night» de Dua Lipa, tiré de la bande originale du film «Barbie», cette playlist spéciale été 2023 va devenir la bande originale de nos vacances.

Miley Cyrus, «Flowers»

Pour les battantes et fières de l'être. La chanteuse américaine Miley Cyrus a atteint le milliard de streams avec «Flowers» en un temps record. Hymne féministe, la chanson véhicule l'image d'une femme forte et indépendante, qui se remet d'une rupture. Cette «revenge song» est née après la fin de la relation de la star avec l’acteur Liam Hemsworth. Dès le début de l'année, le titre est devenu le plus écouté sur Spotify en seulement une semaine. «Elle peut acheter ses propres fleurs et battre ses propres records», avait commenté avec humour la plate-forme, en référence aux paroles de la chanson «je peux m'acheter des fleurs moi-même.»

Rosalia Feat. Rauw Alejandro, «Beso»

L'été rapproche les coeurs et les corps. La température montera pourquoi pas avec un petit «Beso» (qui se traduit par «bisou»), chanson d’amour du genre reggaeton/pop écrite et enregistrée par l'auteur-compositeur-interprète espagnole Rosalía et l'auteur-compositeur-interprète portoricain Rauw Alejandro. Le titre est devenu un succès mondial, bondissant dans le Billboard Global 200 au numéro 10, avec 50 millions dès sa première semaine.

Karol G Feat. Shakira, «TQG»

Parfaite pour panser les coeurs brisés. Dans les paroles de «TQG» qu’elle interprète avec Karol G, Shakira explique combien elle se sent mieux sans son ex Gerard Piqué (le père de ses enfants qu'elle a quittée en 2022 après avoir appris qu'il l'avait trompée). «Te voir avec quelqu'un de nouveau me blesse/ Mais je suis prête à passer à autre chose / J'ai oublié ce que nous avons vécu / Et c'est ce qui te dérange / Que ma vie se soit améliorée sans toi / Tu n'es plus le bienvenu ici / J'ai vu ce que ta copine m'a dit / Ça ne me met même pas en colère, je ris, je ris.»

Kygo Feat. Paul McCartney, «Say, say, say»

C'est dans les vieux pots... Le DJ norvégien Kygo est de retour avec un remix de «Say Say Say», que Paul McCartney et Michael Jackson avaient enregistré il y a 40 ans.

Calvin Harris & Ellie Goulding, «Miracle»

«Miracle» est une chanson du DJ et producteur de disques écossais Calvin Harris avec la chanteuse et compositrice anglaise Ellie Goulding. Sortie en mars 2023, elle marque leur troisième collaboration, après les déjà très fructueuses «I Need Your Love» (2013) et «Outside» (2014).

David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray, «Baby Don’t Hurt Me»

David Guetta a fait appel à Anne-Marie (avec qui il avait déjà collaboré sur «Don’t Leave me Alone») et la rappeuse Coi Leray, qui cartonne actuellement avec «Players», pour offrir aux fans des années 1990 cette très dansante reprise de l'iconique tube de Haddaway, «What is Love».

Dua Lipa, «Dance the night»

Le film «Barbie» sera à coup sûr un gros carton de l'été tout comme sa BO, dont est notamment extrait l’irrésistible tube «Dance the Night» de Dua Lipa, alias Barbie sirène.

Kaytraminé Feat. Pharrell Williams, «4EVA»

Sur ce titre lumineux, Kaytranada et Aminé collaborent avec l'icône et faiseur de tubes Pharrell Williams.

The Weeknd Feat. Ariana Grande, «Die for You (Remix)»

La chanson avait été initialement publiée sur l'album «Starboy» de The Weeknd en 2016. La collaboration marque le septième n°1 au Top 100 de chaque artiste – et leur second ensemble, après «Save Your Tears», sorti en 2021.

Ed Sheeran, «Eyes closed»

Rien de mieux pour s'enfermer un moment dans sa bulle et («joyeusement») déprimer que de «danser les yeux fermés», comme chante à tue-tête Ed Sheeran dans ce premier single sorti en mars, et extrait de son nouvel album «Substract» qui a rencontré un énorme succès. Bien que son rythme soit entraînant à souhait, le chanteur y dévoile une part plus sombre de sa personnalité, et combien la perte d’un ami décédé d’une overdose de drogue l’a plongé dans un profond état de tristesse.

«Cette chanson parle de perdre quelqu’un, commente Ed Sheeran, de se sentir comme chaque fois que vous sortez et que vous vous attendez à le croiser, et tout vous rappelle cette personne et les choses que vous avez faites ensemble. Vous devez parfois vous extraire de la réalité pour anesthésier la douleur de la perte, mais certaines choses vous y ramènent immanquablement.»

Shania Twain, «Giddy Up»

Ce titre au refrain contagieux est aussi entrainant et feel good que le fameux tube «Man I feel like a woman !» de l’artiste canadienne.

Janelle Monáe, «Lipstick Lover»

Issu de «The Age of pleasure», le premier album en cinq ans de l’actrice et chanteuse Janelle Monae, cette chanson sensuelle sur un rythme reggae sent le soleil et célèbre l’amour et l’acceptation de soi.

Rema Feat. Selena Gomez, «Calm Down»

«Calm Down» de Rema et Selena Gomez s'est hissé n°1 du palmarès Pop Airplay de Billboard (daté du 13 mai). Rema, du Nigéria, avait sorti la version originale en février 2022 en tant que single de son premier album solo, «Rave & Roses». Son remix avec Selena Gomez lui a donné une nouvelle jeunesse qui continue de charmer presque un an après sa sortie.

Bad Bunny, «Where She Goes»

Idéal pour un amour de vacances… L’artiste portoricain évoquerait Kendall Jenner dans ce titre au rythme lancinant qui parle, avec quelques mots fleuris, d’une torride nuit d’amour qui n’a, regrette l’interprète, pas eu de suite.

Amanda Lear, «Follow Me»

Retour de flamme. Depuis que Chanel a jeté son dévolu sur ce tube pour accompagner sa nouvelle campagne pour le parfum Coco Mademoiselle, la chanson «Follow Me» de l’icône des années disco Amanda Lear cartonne plus que jamais.

One Republic, «Runaway»

Derrière les tubes «Counting Stars», «Secrets», «Apologize» ou encore «I Ain't Worried» (BO de «Top Gun 2» qui a cartonné l’été dernier et compte plus de trois milliards de streams), la formation menée par Ryan Tedder donne des envies de voyage avec «Runaway» et son clip réalisé lors de sa récente tournée en Asie dans les villes de Hong Kong, Manille, Jakarta, Singapour, Kuala Lumpur, Bangkok, Taipei et Tokyo.

Laureen, «Tattoo»

Loreen, la double gagnante suédoise du Concours Eurovision de la chanson, offre un morceau passionné et addictif qui donnera du baume au coeur aux automobilistes pris dans les embouteillages. Mais attention, sa très entêtante mélodie est aussi indélébile qu'un tattoo (très difficile de s'en défaire).

Coi Leray, «Players»

En novembre 2022, Coi Leray avait mis sa touche personnelle à un extrait de l'emblématique «The Message» de Grandmaster Flash et des Furious Five.



Depuis, son tube connaît un succès viral grâce à ses multiples remix.

Pierre de Maere, «Enfant de»

Prix de la révélation masculine aux Victoires de la musique et nouveau chouchou de la pop française, Pierre de Maere, 21 printemps et découvert avec «Un jour je marierai un ange» en novembre 2021, sera dans nos oreilles tout l'été avec le très entrainant titre «Enfant de».

Lizzo, «2 Be Loved»

Oui, cette chanson de Lizzo a déjà fait remuer pas mal de popotins depuis l'été dernier. Et bien, impossible d'y résister, elle va continuer de le faire en 2023.