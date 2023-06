Festival : en Mayenne, le «V and B Fest’» mixe musique et gastronomie du 25 au 27 août

Le «V and B Fest’» est de retour pour une troisième édition. Ce festival riche en découvertes musicales et gustatives se tiendra à Château-Gontier-sur-Mayenne, du 25 au 27 août.

Trois jours de fête, de musique et de dégustation. Créé par le groupe V and B, spécialisé dans les vins, les bières et les spiritueux, le «V and B Fest'» est un événement unique en son genre. Le rendez-vous est donné en Mayenne, à Château-Gontier-sur-Mayenne.

Du 25 au 27 août, les festivaliers pourront profiter non seulement d’une programmation éclectique et intergénérationnelle, mais aussi déambuler dans le «village» du festival, qui offre une multitude d’animations.

30 heures de concerts

Au total, une trentaine d’artistes ont répondu présent, dont plusieurs stars : Dj Snake, Louise Attaque, Pierre de Mare, Damso, Juliette Armanet, ou encore Shaka Ponk. Claudio Capéo, Pomme, et le groupe de rock breton Matmatah seront également de la partie.

C'est aussi l'occasion de découvrir de nouvelles pépites, comme Kalika, une artiste aux mots tranchants qui n’a pas froid aux yeux. Le duo alsacien Knuck Head viendra aussi faire trembler la scène avec ses gros riff. Sans oublier Les Wampas, le rappeur rennais Lujipeka, nominé aux Victoires de la Musique, et Adé, la chanteuse du groupe Thérapie Taxi.

Près de 30 heures de concerts live attendent les festivaliers. Et en attendant le début du show, direction le «village», pour se restaurer avec de bons produits, se reposer à l’ombre, et se divertir, le tout, dans un ambiance chaleureuse et conviviale.

Dans le détail, cet espace accueille des dizaines de foodtrucks pour faire voyager les papilles, une zone dédiée à la détente avec des transats, mais aussi un espace jeux. Au programme : mölkky et parties de fléchettes.

«V and B Fest'», La Maroutière, Château-Gontier-sur-Mayenne (Mayenne), 25, 26 et 27 août, vendredi : 16h-3h, samedi : 16h-3h, dimanche : 15h-2h.