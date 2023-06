Bretagne : 3 bonnes raisons de se rendre au Festival Photo La Gacilly

Un événement incontournable pour les amateurs de photos. Le Festival Photo La Gacilly (Morbihan) est de retour pour une 20e édition. Jusqu’au 1er octobre, les visiteurs pourront admirer en plein air des centaines de clichés signés d’artistes venus du monde entier.

des grands noms de la photographie

A l’occasion de ce festival, le village de La Gacilly (Morbihan) se transforme en musée à ciel ouvert. Au total, une vingtaine de photographes internationaux sont exposés un peu partout dans la commune, dans les rues et les espaces verts. Les promeneurs et férus d’art pourront admirer les travaux de grands maîtres, comme le photographe brésilien Sebastião Salgado, qui a sillonné l'Amazonie pendant six ans, ou encore le photoreporter français Pascal Maitre. Brent Stirton (Afrique du Sud), qui alerte sur la déforestation et le braconnage, la photographe américaine Beth Moon, qui a immortalisé les spectaculaires baobabs de Madagascar, ou encore Evgenia Arbugaeva, connue pour son travail sur les régions de l'Arctique dont elle est originaire, ont également répondu présent.

Un festival engagé

Créée par Jaques Rocher, maire du village et fils d’Yves Rocher, ce festival breton, qui donne à voir en grand format des contrées parfois méconnues ou oubliées, s’attache à réveiller les consciences sur les enjeux environnementaux, et à montrer à quel point la beauté de notre planète est fragile. Pour cette 20e édition, le festival s'articule autour du thème «La nature en héritage». «Nous avons toujours cherché à faire prendre conscience, par la force de la photographie, de ce lien vital qui unit les Hommes à leur terre, a déclaré le commissaire des expositions, Cyril Drouhet. (…) En attendant que l’humanité s’éclaire et se ravise, nous continuerons d’agir. Car il est temps d’y songer, la nature s’en va.»

Un rendez-vous gratuit et familial

Et pour ne rien gâcher, cet événement, qui a accueilli 300.000 visiteurs l’été dernier, est accessible gratuitement. Tout au long de cette manifestation, le public pourra également assister à des conférences, des débats, et des rencontres avec les photographes. Des jeux destinés à toute la famille sont aussi prévus afin de découvrir de manière ludique une partie de la programmation. A noter que de nombreuses animations (visites des coulisses, projections en plein air, conférences…) seront par ailleurs organisées dans le village à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, qui se tiendront les 16 et 17 septembre.

Festival Photo La Gacilly (Morbihan), «La nature en héritage», jusqu'au 1er octobre.