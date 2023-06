Lady Gaga fait le bilan avec ses fans après une année bien chargée

A l’affiche prochainement de «Joker 2», dont le tournage s’est achevé en avril dernier avant une sortie attendue en octobre 2024, Lady Gaga a donné de ses nouvelles dans un long message.

Plutôt discrète ces derniers temps, la pop star de 37 ans a pris la plume ce week-end sur Instagram pour donner de ses nouvelles après une année bien chargée. Dans une longue publication, l’artiste explique ne s’être jamais sentie aussi épanouie dans son travail artistique qu’aujourd’hui, alors qu’elle a pris le parti de vivre sa créativité de façon plus «privée».

«Je voulais partager un moment plus personnel avec vous aujourd'hui, je sais que je ne l’ai pas beaucoup fait ces derniers temps», note en effet la chanteuse et comédienne sur Instagram, avant de revenir sur les nombreux projets qui l’ont tenue en haleine cette année. Parmi eux : son personnage de Harley Quinn, qu’elle campe dans la suite des aventures de «Joker», au côté de Joaquin Phoenix, attendues en octobre 2024. L'occasion également pour la star d'évoquer plusieurs projets musicaux.

«Depuis l'été dernier, je vis ma créativité d'une manière vraiment spéciale et privée - j'ai écrit et produit de la musique pour un projet spécial, je me suis préparée pendant des mois à développer mon personnage pour Joker, j'ai tourné Joker pendant de nombreux mois (un temps très introspectif)», poursuit-elle, évoquant également le montage du film de sa sixième tournée solo, «The Chromatica Ball».

Lady Gaga se dit plus épanouie que jamais

Sur tous les fronts, l’artiste ne s’est visiblement jamais sentie aussi bien depuis longtemps. «Je peux dire pour la première fois depuis de nombreuses années que mon amour de faire de l'art, de la musique, de la mode (…) n'a jamais été aussi épanouissant». Revenant sur sa discrétion actuelle, l'interprète a également insisté sur les bénéfices qu'elle en a tiré à tous points de vue, tant artistiquement que personnellement. «Je ne partage peut-être pas autant de moi-même en ligne que par le passé mais j'espère que vous savez que ce temps pour moi a été extrêmement ressourçant (...) pour créer et avoir une vie personnelle juste pour Moi.»

Et de conclure en remerciant ses fans et en leur donnant rendez-vous avec le film de sa tournée The Chromatica Ball, un nouveau projet «qu’elle a hâte de partager avec eux», précise-t-elle, dont Lady Gaga dévoile d'ailleurs une photographie en arrière plan, sans pour autant annoncer de date de sortie. Affaire à suivre.