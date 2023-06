Le rappeur américain Big Pokey meurt à 45 ans après s’être écroulé sur scène

Selon une information relayée par le site américain The Hollywood Reporter, le rappeur Big Pokey est décédé ce week-end à l’âge de 45 ans après s’être écroulé sur scène. Les causes de la mort ne sont pas connues pour le moment.

Une véritable tragédie. Milton Powell, connu sur la scène du rap américain sous le nom de Big Pokey, et un des membres fondateurs du collectif Screwed Up Click, est décédé après s’être écroulé sur scène lors d’un concert donné dans la ville de Beaumont, au Texas, samedi soir, confirme le site américain The Hollywood Reporter. Il était âgé de 45 ans. Les causes de son décès ne sont pas connues pour le moment. Une vidéo circulant sur Internet le montre en train de se saisir du micro devant le public, prendre sa respiration, et tomber en arrière.

La nouvelle de sa mort a été confirmée par ses proches sur sa page Instagram. Ses représentants ont précisé qu’une autopsie allait être pratiquée afin de connaître précisément les raisons de sa mort.

«C’est avec une grande tristesse que nous partageons la nouvelle du décès de notre bien-aimé Milton ‘Big Pokey’ Powell. Big Pokey est décédé le 18 juin 2023. Il était aimé de sa famille, de ses amis, et de ses fans loyaux. Dans les prochains jours, nous partagerons des informations sur la célébration et la manière dont le public pourra lui rendre hommage. Nous vous demandons de respecter l’intimité de la famille pendant cette période difficile», peut-on lire notamment.

Le rappeur avait commencé à faire parler de lui en 1999 avec l’album D-Game. Son troisième album, Da Sky’s Da Limit, sorti en 2002 avait rencontré un beau succès. Plus récemment, il avait fait une apparition sur le morceau «Southside Royalty Freestyle» de Megan Thee Stallion avec Sauce Walka et Lil Keke.