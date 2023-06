La chanteuse Bebe Rexha reçoit un téléphone en pleine tête et s'effondre sur scène (vidéo)

Alors qu’elle était en plein concert, ce dimanche à New York, la chanteuse Bebe Rhexa a reçu un téléphone en pleine tête, l’obligeant à interrompre son spectacle après s’être effondrée de douleur. La personne responsable d’avoir lancé le projectile a été interpellée.

Un acte d’une violence inouïe. C’est en plein concert, ce dimanche à New York, que Bebe Rhexa a reçu un téléphone en pleine tête. Les images filmées par un spectateur montrent la chanteuse se mettre à genoux sur scène après l’impact. Le concert a été interrompu dans la foulée, la chanteuse de 33 ans souffrant d’une entaille au niveau de l’arcade sourcilière.

Absolutely great show ruined by a fan throwing their phone at @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5

— Alex Chavez (@captiv_8_) June 19, 2023