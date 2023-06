«Molière l'opéra urbain» : premier coup de projecteur sur le spectacle musical qui donne un coup de jeune au dramaturge

Un premier aperçu du spectacle «Molière l’opéra urbain» a été dévoilé hier soir au théâtre Edouard VII, avec à la clef, un projet d’envergure original, qui retrace la vie de Jean-Baptiste Poquelin et de sa troupe sur fond de musiques urbaines. Le show sera donné dès le 11 novembre au Dôme de Paris.

Théâtre et musiques urbaines s’entremêlent pour raconter la vie de Molière. «Je m’appelle Jean-Baptiste, Jean-Baptiste Poquelin (…) j’ai choisi mon destin, je serai comédien», a slamé hier le comédien chanteur PETiTOM sur la scène du théâtre Edouard VII. Des paroles, extraites du titre «Tu finiras par tomber», interprétées à l’occasion du showcase de «Molière l’opéra urbain», qui a dévoilé les premiers contours de cette nouvelle comédie musicale audacieuse née de l’imagination de Dove Attia.

Un projet que Dove Attia a qualifié de «titanesque». Pourtant, l’homme est un habitué des spectacles XXL. On lui doit notamment «Les dix commandements», «Le roi Soleil» ou encore «Mozart l’opéra rock», pour ne citer qu’eux. Dans cette neuvième création, c’est cette fois la figure de Molière, la première super star de l’histoire de France, qu’il entend mettre en lumière.

«Tout le monde connaît les pièces de Molière, mais tout le monde ne connaît pas l’histoire de sa vie», souligne Dove Attia, qui compte bien y remédier avec ce nouveau spectacle original, puisqu’à la manière d’un opéra, il sera entièrement chanté, alternant musiques urbaines et partie narrative slamée, le tout dans des décors et costumes qui plongeront le public au 17e siècle.

Une équipe 5 étoiles à la manœuvre

Pour mettre en scène la vie de Molière (1622-1673) - né Jean-Baptiste Poquelin et destiné par son père à la prestigieuse charge de tapissier du roi, avant de renoncer à ce confort pour embrasser la vie de «saltimbanque» et fonder sa troupe au côté de la femme qu’il aime - Dove Attia s’est associé à Ladislas Chollat. Une pointure aussi à l’aise dans le registre de la comédie musicale (Résiste, Oliver Twist) que dans la mise en scène de théâtre, qui lui a valu plusieurs nominations aux Molières, notamment pour «Le père» et «Le Fils» de Florian Zeller. Et c’est une scénographie qui «rendra hommage au théâtre» explique-t-il, et conduira également le public à Versailles, qu’il a imaginé avec sa comparse Emmanuelle Favre, lauréate cette année du Molière de la création visuelle et sonore pour Starmania. Les costumes seront quant à eux signés Jean-Daniel Vuillermoz, récompensé d’un Molière et d’un César pour son travail. Des costumes aux coupes d’abord contemporaines, qui se métamorphoseront au fil de la représentation en costumes d’époque.

Sur scène, «Molière l’opéra urbain» est emmené par une troupe d’artistes chanteurs, danseurs, slameurs dynamiques, aux personnalités fortes. Parmi eux : PETiTOM dans le rôle de Molière et Abi Bernadoth, grand gagnant de la saison 9 de The Voice, qui a fait son effet hier au piano dans le rôle du prince de Conti, d’abord mécène de la troupe avant d’en devenir l’un de ses pires ennemis. David Alexis et Vike, candidat de The Voice l’année dernière, complètent cette distribution masculine.

C’est enfin un spectacle aux accents féministes qu’a donné à voir le showcase avec ses personnages de femmes fortes et libres avant l’heure. Des rôles tenus par les chanteuses Morgan, Lou, révélée dans la troisième saison de The Voice Kids, et Shaïna Pronzola, qui camperont respectivement Madeleine Béjart, comédienne présente dès l’origine de la troupe, Armande Béjart, sa fille née hors mariage qui rejoindra plus tard la troupe et deviendra l’épouse de Molière, et le personnage de la marquise Thérèse de Gorla, comédienne qui quittera elle la troupe de Jean-Baptiste Poquelin pour celle de Racine.

Une histoire passionnante transposée sur les planches dans un spectacle familial résolument moderne, qui investira le Dôme de Paris à partir du 11 novembre, avant de partir en tournée dans toute la France.