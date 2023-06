Batman : la pique de Jensen Ackles à Pedro Pascal à propos du film «The Brave & The Bold»

En déplacement en Italie pour participer à la convention Jus in Bello, à Rome, Jensen Ackles a laissé entendre qu’il serait très intéressé par le rôle de Batman dans le film «The Brave & The Bold». Il en a profité pour se moquer de la popularité de Pedro Pascal au passage.

Un rêve personnel. Jensen Ackles ne s’en cache pas. Batman a toujours été son héros préféré, et si jamais l’opportunité se présentait de l’incarner à l’écran dans le nouveau film en développement chez DC Studios – un projet baptisé «Batman : The Brave and The Bold» – il ne se ferait pas prier pour la saisir. C’est ce que l’acteur, connu pour son rôle dans la série «Supernatural» et qui a fait récemment une apparition remarquée au générique de la saison 3 de «The Boys», a déclaré le week-end dernier lors de la convention Jus in Bello organisée à Rome.

«Pourrais-je le faire ? Oui. Est-ce que je voudrais le faire ? Oui», explique-t-il, avant de faire un clin d’œil à la popularité croissante de Pedro Pascal à Hollywood, et le fait qu’il semble hériter de tous les rôles majeurs ces derniers temps. «Serais-je déçu le jour où Pedro Pascal héritera du rôle ? Ouais. Que Dieu te bénisse Pedro. Continue de gérer comme tu le fais. Laisse-moi savoir quand tu refuses un rôle», s’amuse-t-il.

Jensen Ackles a toutefois tenu à préciser une chose importante, à savoir qu’une grève des scénaristes avait lieu actuellement, et que tous les projets étaient en stand-by jusqu’à nouvel ordre. «Il y a une grève dans l’industrie du divertissement, et tant que cela n’est pas résolu, aucune conversation n’aura lieu. Est-ce que j’aimerais faire comprendre que je serais partant pour incarner mon super-héros préféré au monde ? Non, c’est bon. Cela paraît être beaucoup de travail, vous savez. Il faut enfiler le costume de Batman et être un super-héros. J’adorerais ça. Signez moi tout de suite», lance-t-il avec ironie.

Un projet annoncé en janvier dernier

En janvier dernier, James Gunn, le nouveau patron de DC Studios, avait présenté les nombreux projets que lui et Peter Safran souhaitaient lancer pour les 8 à 10 années à venir dans le cadre du DCU (DC Cinematic Universe). Dont un nouveau film centré sur Batman.

Baptisé «Batman : The Brave and The Bold», le scénario sera directement inspiré de l’histoire imaginée en 2006 par Grant Morrison avec le comics «Batman & Son», dans lequel le Chevalier Noir découvre l’existence de Damian Wayne, le fils né de ses amours avec Talia Al Ghul, la fille de son ancien maître, Ra’s Al Ghul.

Le garçon a été élevé au sein de la Ligue des Assassins, et a développé un goût pour la mise à mort très éloigné des valeurs défendues par son père. Qui va avoir fort à faire pour ramener son fils dans le droit chemin.