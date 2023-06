«Indiana Jones et le cadran de la destinée» : qui est Ethann Isidore, ce jeune Français qui donne la réplique à Harrison Ford ?

Il vit un véritable conte de fée. A 16 ans, Ethann Isidore est à l'affiche du blockbuster «Indiana Jones et le cadran de la destinée», qui sortira en salles le 28 juin. Mais qui est ce jeune Français qui joue au côté d'Harrison Ford ?

Ethann Isidore n’avait qu’un an quand «Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal», quatrième volet de la saga, est sorti au cinéma en 2008. Quinze ans plus tard, le voici à l’affiche du cinquième et nouveau film de la franchise, «Indiana Jones et le cadran de la destinée», qui sera dévoilé en salles le 28 juin prochain. Dans ce blockbuster signé James Mangold, le jeune Français de 16 ans donne la réplique à la star américaine Harrison Ford, et incarne Teddy, un pickpocket attachant qui se retrouve embarqué dans de folles aventures avec l’illustre archéologue aventurier et sa filleule, jouée par Phoebe Waller-Bridge.

Originaire de Chatou dans les Yvelines et lycéen à Orléans, Ethann Isidore, qui a également des racines mauricienne et brésilienne, n’en revient toujours pas de figurer au casting d’une telle production hollywoodienne. Venu en mai dernier au 76e Festival de Cannes pour présenter cet ultime chapitre en compagnie de toute l’équipe, le comédien a avoué qu’il vivait ces moments «comme un rêve».

des bancs du lycée à la saga d'aventure hollywoodienne

Mais comment ce garçon, qui n’avait jusqu’à présent tourné que dans des courts-métrages comme «Au revoir Tom Selleck», ou dans les séries «Sam» et «Mortel», se retrouve-t-il à jouer avec le grand Harrison Ford ? «Je rentrais des cours et ma mère m'annonce que j'ai reçu un appel de la directrice de casting, me demandant d’aller à un casting pour une grande saga d'aventure, a raconté le jeune homme dans un entretien accordé à l’AFP. Sur le moment, j'étais très content mais, en sortant, je vois dans la salle d'attente une quinzaine d'enfants et je me dis : 'c'est mort, je ne vais pas être pris, ça s'arrête là pour moi'.»

Pourtant, c’est bien lui qui, quelques jours plus tard, est convoqué par James Mangold à Londres. «On y est allés et on nous a rappelés en nous disant que j'étais pris et que j'allais jouer dans ‘Indiana Jones 5’ et, là, c'était fou, on a pleuré», se souvient Ethann Isidore qui, malgré son jeune âge, compte «Indy» parmi ses héros d’enfance préférés.

Il ajoute : «C’est un personnage avec lequel j'ai grandi donc je n'ai pas cette sensation que c'est vieillot. C'est une saga intemporelle comme ‘Retour vers le futur’ ou ‘Star Wars’. Quand j'ai été pris, j'ai eu l'impression de prendre dans mes bras mon moi enfant.»

l'adolescent garde les pieds sur terre

Après le tournage qui s’est déroulé il y a deux ans, avant la pandémie, et la Croisette où «Indiana Jones et le cadran de la destinée» a été présenté hors-compétition, Ethann Isidore a repris le chemin de l’école. L’étudiant qui a commencé le théâtre à 6 ans et suit aujourd'hui une spécialité cinéma, garde les pieds sur terre. «Je sais que le showbiz n'est pas le vrai monde et qu'il faut revenir à la réalité en allant en cours le lundi par exemple», a-t-il déclaré toujours à l’AFP.

Connaîtra-t-il le même destin que Ke Huy Quan, cet ancien enfant-star qui a connu la gloire dans les années 1980 en interprétant, à seulement 12 ans, l’intrépide Demi-Lune dans la saga «Indiana Jones», avant une longue traversée du désert puis un retour tonitruant sur le devant de la scène en décrochant en mars dernier l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour «Everything Everywhere All At Once» ? L’avenir nous le dira.