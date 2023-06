Michael Jackson : un chapeau de la star estimé entre 60.000 et 100.000 euros mis aux enchères à Paris à la rentrée

A l’occasion d’enchères organisées à l’hôtel Drouot en septembre prochain, plus de 200 objets emblématiques de l'histoire de la musique seront mis en vente, dont le chapeau porté par Michael Jackson en 1983, le jour où il a fait pour la première fois son célèbre «moonwalk».

Une vente exceptionnelle. L’hôtel Drouot accueillera le 26 septembre prochain une vente résolument rock, qui comptera de nombreuses pièces de prestige. A commencer par le fedora porté par Michael Jackson le 25 mars 1983, lors du 25e anniversaire du label Motown. Ce jour-là, la pop star avait lancé le fameux chapeau sur le bas-côté, avant d’effectuer pour la première fois un pas de danse désormais entré dans l’histoire : le moonwalk. Le couvre-chef est estimé entre 60.000 et 100.000 euros.

Au total, 200 lots seront mis aux enchères lors de cette vente dont une paire de loafers, signée par Michael Jackson, des costumes de Martin Gore du groupe Depeche Mode, ou encore une guitare retrouvée du bluesman T-Bone Walker, produite à seulement 22 exemplaires en 1949. Cette pièce est estimée entre 100.000 et 150.000 euros. Pour mémoire, T-Bone Walker a influencé nombre de stars à l’instar de Chuck Berry, Jimi Hendrix, Jimmy Page ou encore Eric Clapton.

Un pan de mur du mythique Bus Palladium en vente

Autre objet de cette vente, un pan de mur du Bus Palladium, mythique club parisien fermé l’année dernière après avoir accueilli depuis 1965 tout le gratin parisien, sera mis en vente. Ce bout de mur, estimé entre 5.000 et 8.000 euros, porte notamment plusieurs autographes dont ceux de Carl Barât, son compère Pete Doherty (The Libertines), Jean-Benoît Dunckel (Air), The Dandy Warhols, Beth Ditto (Gossip).

Le catalogue de la vente sera mis en ligne le 4 juillet prochain sur le site de la maison de vente Lemon auction, qui co-organise ces enchères avec la galerie Artpèges. Les deux sociétés étaient déjà à l’origine l’année dernière d’une vente exceptionnelle, celle de la guitare de Noel Gallagher, fracassée le soir de la séparation d'Oasis, après une ultime dispute lors du festival Rock en Seine en 2009. L’instrument a été adjugé 385.500 euros avec frais.