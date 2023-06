Taylor Swift : les pré-inscriptions pour les trois dates françaises de sa tournée mondiale Eras sont ouvertes

La tournée mondiale Eras Tour de Taylor Swift comptera trois dates en France. Et il va falloir faire très vite pour espérer y assister.

Taylor Swift vient de dévoiler les dates européennes de sa tournée mondiale Eras Tour.

La star passera par la France les 9 et 10 mai 2024, à la Paris La Défense Arena. Elle sera aussi à Lyon le 2 juin au Groupama Stadium.

«Excusez-moi, je dois vous dire quelque chose. J'ai tellement hâte de vous voir l'année prochaine pour le Eras Tour lors de ces concerts internationaux», a ce mardi écrit la chanteuse sur Twitter.

EXCUSE ME HI I HAVE SOMETHING TO SAY I can’t wait to see so many of you on The Eras Tour next year at these new international dates! Visit https://t.co/EYBevxhQzH for more information on your registrations, pre-sales and on-sales!! pic.twitter.com/G8zx8QUUAV

— Taylor Swift (@taylorswift13) June 20, 2023