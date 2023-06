Météo : foudre, éclair, tonnerre... Quelles différences ?

Lors d'un orage, on assiste souvent à des phénomènes météorologiques impressionnants que l'on appelle foudre, éclair ou tonnerre. Bien que souvent confondus, ces termes désignent pourtant des aspects différents du même événement.

En France métropolitaine, on enregistre en moyenne chaque année, depuis l'an 2000, 453.000 impacts de foudre au sol. Ils sont la conséquence directe de quelque 260 jours d'orage par an.

L'année 2018, avec près de 725.000 impacts de foudre et 296 jours d'orage, a été considérée comme la plus foudroyée depuis au moins trente ans.

Le record du nombre d'éclairs sur une journée a quant à lui été enregistré le 6 août 1999 avec 60.335 éclairs, selon Météo-France.

Comment distinguer la foudre, le tonnerre et l'éclair ?

La foudre est une décharge électrique puissante dans l'atmosphère, se présentant comme un éclair lumineux et sinueux visible à l'œil nu. Elle résulte d'un déséquilibre électrique entre les nuages et le sol, ou entre différents nuages, et s'accompagne généralement d'un bruit fort appelé tonnerre. Le tonnerre est créé par l'onde de choc générée par la chaleur intense de l'éclair, chauffant rapidement l'air environnant et créant une expansion rapide qui se manifeste comme un bruit assourdissant.

En tant que phénomène lumineux produit par la décharge électrique de la foudre, l'éclair est causé par l'ionisation de l'air lorsque l'électricité se déplace rapidement à travers l'atmosphère. L'éclair peut prendre différentes formes, telles que les éclairs en fourche, les éclairs en boule ou les éclairs intra-nuageux. La couleur et l'intensité de l'éclair varient en fonction de la température et de la composition chimique de l'air environnant.

Est-il possible de mesurer le nombre d'impacts de foudre ?

La foudre et l'éclair se produisent simultanément, c'est la lumière de l'éclair qui atteint nos yeux presque instantanément, tandis que le son du tonnerre met plus de temps à se propager sur une distance plus importante. C'est pourquoi nous voyons l'éclair avant d'entendre le tonnerre. En utilisant cette différence de vitesse de déplacement, il est possible d'estimer la distance entre nous et le point d'impact de la foudre en comptant les secondes entre la vue de l'éclair et l'audition du tonnerre (environ 3 secondes équivalent à 1 kilomètre).

Pendant ce phénomène météorologique, en quelques millièmes de seconde, l'air atteint une température de 30.000 °C et subit une alternance de très fortes compressions et dilatations. La foudre peut provoquer des incendies, des accidents divers et engendrer des pertes humaines. Acteur mondial de la surveillance et de la prévention du risque de foudre, la société Météorage, filiale de Météo-France, détecte depuis 1987 les impacts de foudre sur le sol français grâce à un réseau de 20 capteurs qui les repèrent et les localisent.