Alain Delon : la vente aux enchères de ses œuvres d'art a rapporté gros

Le double de l’estimation. Les 80 œuvres d'art composant la collection de l’acteur Alain Delon ont été vendues aux enchères jeudi, à Paris, pour plus de 8 millions d'euros.

Acheteurs internationaux, amateurs d’art et admirateurs du monstre sacré du cinéma Alain Delon étaient tous réunis jeudi pour une vente aux enchères particulière, organisée par la maison de vente Bonhams-Cornette de Saint Cyr. Les 80 œuvres d’art issues de la collection personnelle de l’acteur ont en effet été cédées, après une féroce compétition, pour plus de 8 millions d’euros, soit le double de l’estimation.

Estimé entre 600.000 et 800.000 euros, «La baie de Sainte-Adresse», tableau signé Raoul Dufy, a été adjugé pour 1.016.400 euros. Une œuvre d'Eugène Delacroix, qui n'était pas réapparue sur le marché depuis plus de quarante ans, s'est quant à elle envolée à 775.100 euros. Estimée 50.000 euros, une œuvre du XVIe siècle de Domenico Beccafumi (1486-1551), «Saint debout tenant une croix», a été cédée pour plus de 241.000 euros, alors que «La laitière normande», dessin de Jean-François Millet, grand maître du XIXe, a trouvé preneur à 216.300 euros.

Avant cette vente, ces œuvres avaient été exposées depuis avril à New York, Genève, Bruxelles et Hong-Kong.

Un premier dessin acheté en 1964, à Londres

«Alain Delon avait un œil extraordinaire qui traversait les siècles, allant du début de la Renaissance aux années 1980. Cinq siècles d’histoire et soixante ans de passion», a rappelé le commissaire-priseur Arnaud Cornette de Saint-Cyr.

«J'ai acheté mon premier dessin en 1964, à Londres. Au fil des années, j'ai acquis des œuvres qui ont su m'émouvoir, me parler et même parfois me consoler. Elles ont fait partie de ma vie...», expliquait de son côté Alain Delon, aujourd’hui âgé de 87 ans, dans une note publiée dans le catalogue de la vente.

En 2007, celui qui n’a pas assisté aux enchères, avait dispersé des œuvres modernes, expliquant au quotidien Le Monde «qu'il détestait les ventes posthumes». Neuf ans plus tard, et après avoir vendu ses grands crus, ses montres et ses armes de collection, la star avait également mis aux enchères, avec le même succès, une première série de bronzes de Bugatti.