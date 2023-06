Beatles : Paul McCartney donne des précisions sur l'usage de l'IA qui a ressuscité la voix de John Lennon

Après avoir annoncé mi-juin, la sortie prochaine d’une chanson inédite des Beatles, rendue possible grâce à l’utilisation d’une intelligence artificielle afin de «recréer» la voix de John Lennon, Paul McCartney a tenu à donner des précisions face aux spéculations que suscite ce projet : «rien n'a été créé artificiellement ou synthétiquement».

Une mise au point. Paul McCartney a voulu rassurer après les spéculations émises autour du nouveau projet des Beatles. Il avait annoncé le 13 juin dernier, la sortie prochaine d’un titre inédit, créé en partie grâce à l’usage d’une intelligence artificielle afin d’extraire la voix de John Lennon d'une ancienne démo. Alors que l’usage des IA soulève de nombreuses questions éthiques notamment dans l’industrie musicale, Paul McCartney a voulu clarifier les choses.

«Nous avons vu une certaine confusion et des spéculations. Il semble y avoir beaucoup de conjectures», a ainsi réagi hier Paul McCartney dans un message partagé sur son compte Twitter, repéré par The Hollywood Reporter.

Been great to see such an exciting response to our forthcoming Beatles project. No one is more excited than us to be sharing something with you later in the year.





We’ve seen some confusion and speculation about it. Seems to be a lot of guess work out there. Can’t say too much…

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) June 22, 2023