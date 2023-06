Oscars : ces nouvelles règles à respecter pour concourir au «meilleur film» à partir de 2025

L’Académie des Oscars modifie et durcit son règlement pour l’édition 2025. Pour concourir dans la catégorie «meilleur film», il faudra respecter certaines conditions. Les voici.

L’Académie des Oscars soutient les salles de cinéma face à l’essor des plates-formes de streaming, et a annoncé l’instauration de nouvelles règles pour l’édition 2025. Pour être nommés dans la catégorie «meilleur film», les longs-métrages devront désormais rester en salles au minimum deux semaines, et jusqu’à 45 jours, dans dix grandes villes américaines.

The Academy announces theatrical standards for Best Picture eligibility for the 97th Oscars. https://t.co/qC1p2hWQ6H — The Academy (@TheAcademy) June 21, 2023

Actuellement, les productions qui souhaitent concourir à l’Oscar doivent rester à l’affiche une semaine dans l’une des six villes des Etats-Unis que sont New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Miami ou Atlanta.

Un changement pour «inciter le public à aller voir les films en salles»

«Comme chaque année, nous avons réexaminé et réévalué nos critères d’éligibilité pour les Oscars. Notre mission est de célébrer et honorer la création cinématographie et nous espérons que ce durcissement des critères de sortie en salle augmentera la visibilité des films et incitera le public à aller les voir en salles. Nous avons longuement discuté avec nos partenaires de l’industrie et nous avons le sentiment que cette évolution bénéficiera aux artistes comme au public», ont expliqué la présidente et le directeur général de l’Académie des Oscars dans un communiqué.

En 2020, la prestigieuse institution avait déjà modifié son règlement pour davantage de diversité, devant et derrière la caméra, après de vives critiques à son encontre.