Priscilla Presley heureuse que Sofia Coppola lui consacre un biopic

Priscilla Presley se montre très enthousiaste pour le biopic « Priscilla» que Sofia Coppola a tourné sur elle d'après ses mémoires «Elvis et moi».

Conquise, Priscilla Presley s'est dite «excitée par l’adaptation» cinématographique de ses mémoires «Elvis et moi» qu'a réalisé Sofia Coppola dans un message Instagram posté ce jeudi.

«Elle a une perspective tellement extraordinaire et j'ai toujours été une telle admiratrice de son travail», a ajouté l’ex-femme du King, 78 ans. «Je suis certaine que ce film emmènera tout le monde dans un voyage émouvant».

«Ce qui m’intéressait, c’est d’essayer d’imaginer, à travers ses yeux, à quoi pouvait bien ressembler de devenir une femme dans cet univers», a expliqué la réalisatrice du film « Priscilla» à Vogue.

Le long-métrage suivra Priscilla de ses 15 ans à ses 27 ans. «Lorsque l'adolescente Priscilla Beaulieu rencontre Elvis Presley lors d'une soirée, l'homme qui est déjà une superstar du rock and roll devient quelqu'un de totalement inattendu dans les moments privés : un béguin palpitant, un allié dans la solitude, un meilleur ami vulnérable», rapporte le synopsis du film.

«À travers les yeux de Priscilla, Sofia Coppola raconte le côté invisible d'un grand mythe américain et le mariage turbulent d'Elvis et Priscilla, d'une base de l'armée allemande à son domaine de rêve à Graceland, dans un portrait d'amour profond et ravissant» est-il ajouté.

Jacob Elordi (Euphoria) et Cailee Spaeny (Pacific Rim Uprising) jouent respectivement Elvis et Priscilla.



Ce projet arrive après le succès au box-office du film « Elvis » de Baz Luhrmann l'année dernière, qui mettait en vedette Austin Butler en tant qu’Elvis Presley et Olivia DeJonge en tant que Priscilla.