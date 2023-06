Voici les 7 plus belles photos de faune et de nature selon le célèbre concours BigPicture

Les photos lauréates du BigPicture Natural World Photography 2023 ont été récemment dévoilées par le jury de cette prestigieuse compétition qui célèbre la beauté et les merveilles du monde sauvage.

Le jury du BigPicture Natural World Photography a communiqué le 15 juin, le palmarès de sa 10e édition. Reconnu mondialement, ce concours photographique a pour objectif de mettre en valeur la remarquable diversité de la vie sur Terre, tout en attirant l'attention sur la protection et la conservation de la nature.

Le grand prix 2023 a été attribué à l'Américain Corey Arnold pour «Cities Gone Wild», une exceptionnelle série photographique qui documente l'arrivée et l'installation des animaux sauvages au cœur des villes américaines à mesure que leur habitat naturel se réduit voire disparaît.

Cette année, les lauréats du grand prix et des sept catégories en lice ont été choisis parmi plus de 7.300 images venues du monde entier. Ces photos ont fait l'objet à l'origine d'une publication sur bioGraphic, un magazine en ligne dédié à la nature mais aussi à sa protection et à sa conservation.

grand prix et lauréat catégorie «reportage»

«Coyote Crossing» ©Corey ARNOLD

L'Américain Corey Arnold a reçu les honneurs du BigPicture Natural World Photography 2023 en se voyant décerner le grand prix pour son portfolio intitulé «Cities Gone Wild» qui capture la vie quotidienne d'espèces sauvages en milieu urbain aux Etats-Unis. Investissant les quartiers de plusieurs villes américaines, coyotes, ours et ratons laveurs se sont adaptés à la vie urbaine et se sont partagés l'espace public avec les humains.

Tirée de cette remarquable série, cette photo de Corey Arnold montre une femelle coyote équipée d'un collier émetteur, partie en chasse, traverser un pont de chemin de fer à Chicago, gigantesque métropole où vivent près de 4.000 de ces canidés. Lors de leurs sorties nocturnes, les coyotes urbains utilisent souvent les voies ferrées pour éviter les accidents en traversant les autoroutes très fréquentées mais aussi pour accéder à des espaces abandonnés où ils peuvent chasser des lapins ou des rongeurs.

lauréat catégorie «vie ailée»

«Pass By» ©Lin XIAOPING

Dans le sud-est de la Chine, dans la province du Fujian, la ville portuaire de Xiamen abrite des milliers d'aigrettes, ce qui lui a valu le surnom de «l'île des aigrettes». À première vue, l'image capturée par Lin Xiaoping semble être une simple photo d'une aigrette sautant par surprise sur son futur repas. Mais à y regarder de plus près, le cliché du photographe chinois révèle que le futur repas de l'aigrette est lui-même en chasse d'une proie, à savoir un petit poisson.

lauréat catégorie «homme/nature»

«Nose to Nose» ©Doug GIMESY

Éclairées par la lumière naturelle, une étudiante vétérinaire berce une petite wombat prénommée Maude. L'orpheline âgée de 4 mois a été récemment recueillie et soignée au «Joey and Bat Sanctuary», un refuge situé à Beveridge près de Melbourne, dans le sud-est de l'Australie. Les bébés wombats, avec leur nez très sensible, apprécient particulièrement ce contact rapproché. Le nombre de ces marsupiaux est en déclin sur l'île-continent, ce qui fait de cette photo attendrissante un rappel encore plus frappant du rôle des êtres humains dans la survie de cette espèce.

lauréat catégorie «art de la nature»

«Fields of Dreams» ©J Fritz RUMPF

Ce cliché énigmatique de J Fritz Rumpf ne représente pas un paysage de canyons où des vagues s'écrasent sur le rivage mais les lamelles d'un lactaire, un champignon trouvé un après-midi d'été par ce photographe basé à Phoenix, dans les White Mountains, en Arizona, aux Etats-Unis.

«Lorsque les gens pensent à l'Arizona, seul le désert leur vient à l'esprit mais d'autres paysages l'enrichissent de leur beauté inattendue. Grâce aux fortes moussons cette année, les champignons ont prospéré et ont poussé en abondance, en particulier dans les zones de montagne. J'ai ramassé ce champignon, et comme je n'étais pas sûr qu'il était comestible, je l'ai rejeté au sol et heureusement pour moi, celui-ci est retombé la tête à l'envers, révélant des couleurs, des textures et des motifs extraordinaires., un véritable festin pour les yeux», a indiqué J Fritz Rumpf sur Instagram, à propos de sa fantastique image.

lauréat catégorie «vie aquatique»

«Of Blades & Spines ©Kate VYLET

Après avoir effectué une plongée dans une forêt de varech florissante au large de la côte de Carmel Bay, en Californie, Kate Vylet nageait vers le rivage lorsqu'elle a aperçu une lame de varech en vrac dévorée par des oursins violet et rouge, appelés respectivement Strongylocentrotus purpuratus et Mesocentrotus franciscanus. Elle a alors installé son appareil photo pour capturer cette illustration parfaite du rôle que les oursins peuvent jouer dans un écosystème équilibré.

«Les oursins appartiennent à la forêt de varech autant que le varech lui-même», a déclaré la photographe naturaliste et scientifique américaine.