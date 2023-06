Paddington 3 : trois stars incontournables du cinéma pourraient rejoindre le casting

Selon le site américain Variety, Antonio Banderas, Rachel Zegler et Emily Mortimer seraient en négociation pour rejoindre le casting de «Paddington au Pérou», le troisième volet des aventures de l’adorable héros des livres de Michael Bond.

Une pluie de stars au casting. Le site américain Variety a annoncé qu’Antonio Banderas, Rachel Zegler et Emily Mortimer se trouvaient actuellement en pleine négociations pour inscrire leurs noms au générique de «Paddington au Pérou», le troisième volet des folles aventures du célèbre ours créé par l’auteur de livre pour enfant, Michael Bond.

Pour le moment, aucune précision concernant les rôles potentiels des deux premiers n’a été communiquée. On sait en revanche qu’Emily Mortimer incarnerait le personnage de Mary Brown. Un rôle laissé vacant par Sally Hawkins. «Pour moi, cela semblait être le moment parfait pour laisser la place à une autre, et il est difficile de trouver mieux que la formidable Emily Mortimer. Elle est très spéciale. Elle incarnera Mary Brown à la perfection, tout en lui conférant sa touche personnelle», a réagi cette dernière.

Le casting de «Paddington au Pérou» peut déjà compter sur la présence d’Olivia Colman ( The Crown, Secret Invasion) dans ce film attendu dans le courant de l’année 2024, et qui verra l’ours rendre visite à sa tante Lucy dans une maison de retraite pour les ours. C’est Dougal Wilson qui sera en charge de la réalisation.

Hugh Bonneville, Julie Walters, Jim Broadbent, Madeleine Harris et Samuel Joslin complètent le casting, tandis que Ben Whishaw et Imelda Staunton doubleront à nouveau Paddington et la tante Lucy.