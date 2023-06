Mads Mikkelsen : «Jürgen Voller, c'est le premier nazi de ma carrière», s'amuse l'acteur à l'affiche d'«Indiana Jones et le cadran de la destinée»

A l'affiche du très attendu «Indiana Jones et le cadran de la destinée», en salles ce mercredi, Mads Mikkelsen incarne le méchant Jürgen Voller, ennemi juré de l'archéologue. L'acteur danois a pris un grand plaisir à jouer ce personnage, «le premier nazi de sa carrière».

Les méchants, ça le connaît. Après avoir joué Le Chiffre dans le 21e volet de James Bond, «Casino Royale», Hannibal Lecter dans la série éponyme, ou encore le dangereux sorcier Grindelwald dans «Les animaux fantastiques», Mads Mikkelsen prête ses traits au scientifique Jürgen Voller dans «Indiana Jones et le cadran de la destinée», au cinéma ce mercredi 28 juin.

Mais ce personnage du cinquième et ultime volet de la saga a une particularité. «C’est le premier nazi de ma carrière, ça fait donc une différence», a confié l’acteur danois en conférence de presse. Sa technique pour jouer des méchants ? «J'essaie de trouver ce qui les humanise. Si je ne peux pas m'identifier à ce dont ils rêvent, je pense à autre chose parce que le personnage est passionné. Et si je ne comprends pas sa passion, je tente de remplacer cette passion par encore autre chose», explique-t-il.

Face à Harrison Ford, qui fait ses adieux au célèbre archéologue dans ce film, Jürgen Voller campe donc ce proche d’Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale, qui cherche à tout prix, quelques années plus tard, à récupérer le cadran d’Archimède, lequel pourrait considérablement modifier l’Histoire. «Sa passion, c’est à la fois sa force et sa faiblesse. Il aime son travail, les maths, les sciences. Mais sa passion pour le parti nazi et le IIIe Reich va le conduire à sa perte», précise la star de 57 ans.

La star a «grandi avec la saga Indiana Jones»

Pendant cette même conférence de presse, Mads Mikkelsen, qui a déjà participé à plusieurs sagas cinématographiques, a reconnu qu’Indiana Jones était «la première franchise avec laquelle (il avait) grandi». «J’ai menti au cours des entretiens que j’ai pu faire pour Star Wars et James Bond. J’ai toujours dit que je les avais vus mais c’était faux. J’ai en revanche grandi avec Indiana Jones. Je me souviens que mon frère et moi, nous étions un peu radins. Et mon frère avait toujours une petite-amie qui travaillait dans un cinéma. Mais ce n’était pas le cas (quand le premier volet est sorti). On a donc loué Indiana Jones avec cinq autres films, et on l’a regardé cinq fois», s’est-il remémoré.

Comme bon nombre de ses amis, et «en particulier des réalisateurs qui ont commencé dans le cinéma grâce cette saga», Mads Mikkelsen rêvait d’être Indiana Jones. «Enfant, je souhaitais juste devenir un aventurier, pas un acteur, insiste-t-il. C'est un immense honneur de faire partie de ce monde, quarante-deux après le premier chapitre.»