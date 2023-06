Fête du cinéma : des séances à 5 euros partout en France dès ce dimanche

La Fête du cinéma est de retour à partir de ce dimanche, et jusqu’au 5 juillet. A cette occasion, chaque séance sera proposée au tarif unique de 5 euros dans toutes les salles de France.

C’est le grand rendez-vous des cinéphiles. Alors qu’elle attire chaque année près de 3 millions de spectateurs dans les salles obscures, la Fête du cinéma revient pour une 38e édition à partir de ce dimanche, et jusqu’au mercredi 5 juillet. Pendant quatre jours, les amateurs de comédies, de thrillers ou de films d’animation pourront assister à la séance de leur choix pour seulement 5 euros, dans quelque 6.000 cinémas en France.

Parmi les longs-métrages à l’affiche, «Indiana Jones et le cadran de la destinée», cinquième volet de la saga qui marque les adieux d’Harrison Ford à son célèbre personnage d’archéologue, le dernier-né des studios Pixar «Elémentaire», le biopic «Marinette» sur le parcours incroyable de l’ex-star du football féminin Marinette Pichon, ou encore «L’île rouge» signé Robin Campillo, à qui l’on doit le très réussi «120 battements par minute».

Les amateurs de films d’horreur pourront par ailleurs trembler devant «Le croque-mitaine», adapté de l’œuvre de Stephen King, «Renfield» avec Nicolas Cage en Dracula, et «Insidious : the red door», de et avec Patrick Wilson.

La Fête du cinéma est organisée par la Fédération Nationale des Cinémas Français, en partenariat avec Canal+, qui offre par ailleurs 50.000 places à ses abonnés.