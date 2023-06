Le festival de Ramatuelle célèbre sa 39e édition dès juillet avec une programmation prometteuse

Le festival de Ramatuelle revient du 26 juillet au 11 août pour une 39e édition, avec une programmation prestigieuse mêlant théâtre, musique et humour dans son amphithéâtre en plein air. Cette année, Véronique Sanson, Juliette Armanet, Camille Lellouche ou encore Maxime Gasteuil feront, entre autres, le déplacement.

Bientôt 40 ans et toujours le même élan. Le festival de Ramatuelle célèbre, cet été, sa 39e édition et accueillera dans son amphithéâtre avec vue sur mer une programmation éclectique de haute volée. Parmi eux : la star Véronique Sanson, mais aussi Anne Roumanoff ou encore Juliette Armanet. Des artistes venus de tous horizons - musique, théâtre, humour - et de toutes les générations, réunis par Michel Boujenagh, directeur artistique du festival depuis 2007, et Jacqueline Franjou, à la tête de ce rendez-vous depuis 1985. Près de 40 ans après avoir lancé avec Jean-Claude Brialy, la première édition de ce rendez-vous hommage à Gérard Philipe, c’est toujours avec la même passion chevillée au corps que Jacqueline Franjou veut y faire rayonner la culture sous toutes ses formes.

Théâtre classique et contemporain au rendez-vous

Du 31 juillet au 11 août, ce sont ainsi onze spectacles et concerts qui seront donnés à l’occasion du festival, précédé comme tous les ans des «Nuits classiques». Trois jours dédiés à la musique classique qui se tiendront du 26 au 28 juillet, avec notamment cet été la présence de Louis Chedid.

Michel Boujenah ouvrira quant à lui le bal du festival de Ramatuelle avec «L’Avare» de Molière sur la mise en scène de Daniel Benoin. Une pièce créée à Nice en 2019, dans laquelle Michel Boujenah se glisse à nouveau dans le rôle d’Harpajon. Théâtre contemporain et classique lui succèderont au fil des jours. Le Brexit sera au cœur d’une comédie dans «Brexit Sentimental», campée par Mélanie Page (le 2 août). Davy Sardou et Bruno Salomone se donneront la réplique dans «Au Scalpel» (le 4 août), pour un face-à-face tranchant.

Habitué du festival, Christian Vadim montera sur scène au côté notamment de Marie Fugain dans la dernière comédie de Didier Caron «Un conseil d’ami» (le 5 août), ou pourquoi ne faut-il pas toujours suivre les conseils de ses proches... La dernière création d’Ivan Calbérac, «Glenn, naissance d’un prodige», consacrée au pianiste Glenn Gould, qui a valu à deux de ses interprètes - Lison Pennec et Thomas Gendronneau - le Molière de la révélation féminine et masculine en avril dernier, investira l’amphithéâtre (le 7 août). L’écriture et la langue française seront enfin célébrées dans «Duc et Pioche» de Jean-Marie Besset, qui y a imaginé la genèse du roman «La princesse de Clèves» (le 9 août).

Des grands noms de la chanson et de l’humour

Plusieurs stars de la musique feront cet été le déplacement. A commencer par Véronique Sanson (le 1eraoût), qui y interprètera les plus grands succès de sa carrière, récompensée par trois victoires de la musique. La pétillante Juliette Armanet lui succèdera (le 3 août) dans le cadre de sa tournée «Brûler le feu», suivie de Camille Lellouche (le 6 août) qui viendra aussi y faire escale.

Côté humour, Anne Roumanoff (le 10 août) et Maxime Gasteuil (le 8 août) investiront la scène, quand Christelle Chollet (le 11 août) viendra clore cette édition avec son one woman musical show «Reconditionnée». Une diversité de propositions et «l’amour de la culture avec un grand A», précise Jacqueline Franjou, qui fait l’identité de ce festival dont elle élargit depuis près de quatre décennies le périmètre.

A l’aube du 40e anniversaire de ce rendez-vous, elle continue d’ailleurs de tisser autour de cet événement plébiscité par 15.000 festivaliers chaque année, ce qu’elle appelle sa «toile culturelle, son cordon culturel». Comment ? En proposant autour du festival, des rendez-vous variés pour sans cesse élargir le champ des possibles et l’accès à la culture. Parmi eux : Les toiles de Ramatuelle, trois soirées cinéma en plein air sur la plage de Tahiti avec au programme trois films en avant-première du 23 au 25 juillet, mais aussi une exposition de photographie dédiée cette année à Simone Veil, ou encore des dédicaces d’auteurs, parce que la «culture est essentielle».