Polémique au Festival BD de Dieppe : une version moins «lascive» de l'affiche commandée par la mairie

L’affiche du Festival de BD de Dieppe, qui se tiendra les 22 et 23 juillet, fait polémique. Dans sa première version, on pouvait y voir une jeune femme avec un léger décolleté. Dans la seconde, le décolleté a été masqué par une pile de livres.

Jim, à qui ont doit notamment «Une nuit à Rome», «Détox» et «L’étreinte» a été chargé de dessiner l’affiche de l’édition 2023 du Festival de BD de Dieppe, dont il est l’invité d’honneur.

L’auteur a choisi d'y faire apparaître Marie, un des personnages de sa série d’albums «Une nuit à Rome». Dans une première version de l’affiche, notamment publiée sur le Facebook officiel de l’événement, la jeune femme y apparaissait avec un léger décolleté. Puis une seconde version a été dévoilée et mise en avant sur le site et le Facebook de l'organisation, en tant qu'affiche officielle. Sur cette dernière, le décolleté y est caché par des livres.

Ce serait à la demande de la municipalité que ces modifications auraient été faites. Interrogée par Actu.fr à propos de ce changement qui fait polémique, Laetitia Legrand, l’adjointe au maire de Dieppe en charge de la vie associative, des animations et de la lutte contre les discriminations, explique que la modification a été demandée pour éviter «un risque de polémique».

«Quand nous avons vu l’affiche, nous avons alerté l’association (L'association normande de bande dessinée ANBD, ndlr) sur le risque de polémique qu’elle pouvait susciter, a-t-elle déclaré. Nous faisons très clairement la distinction entre une œuvre d’art, comme une bande dessinée, qui là représente une héroïne, et une affiche qui annonce un événement grand public. Or, pour annoncer un événement qui touche tous les publics, nous avons pensé que la représentation d’une jeune femme en pose lascive, avec un décolleté certes léger, n’entrait pas dans la vision que nous nous faisons de la lutte contre les discriminations.»

«Joint via les réseaux sociaux, le dessinateur ne souhaite pas pour l’heure en rajouter», relève Le Parisien : «L’organisateur est sympa, je me cale sur lui et ne souhaite pas lui compliquer la tâche : on sait tous le boulot que représente un festival… ».