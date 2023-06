Star Wars : de nouveaux détails sur le prochain film avec Rey dévoilés par la patronne de Lucasfilm

Dans un entretien avec le site américain TotalFilm, la présidente de la société Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a apporté de nouveaux détails concernant le film qui verra Daisy Ridley reprendre le rôle de Rey, dans la suite directe de «Star Wars : L'ascension de Skywalker».

Les choses se précisent. En avril dernier, les fans de Star Wars apprenaient lors de l’évènement Star Wars Celebration qu’une suite de «Star Wars : L'ascension de Skywalker» avec Daisy Ridley dans le rôle de Rey allait voir le jour. On sait depuis que le film réalisé par Sharmeen Obaid-Chinoy se déroulera quinze ans après les événements du précédent, et verra Rey tenter de reconstruire l’ordre des Jedi.

Dans un entretien avec le site américain TotalFilm, la présidente de la société Lucasfilm, Kathleen Kennedy, s’est à nouveau exprimée à son propos, expliquant que la chronologie des événements «offre une magnifique opportunité d’introduire de nouveaux personnage, et de lancer quelque chose de novateur, car nous avons atteint le point culminant de ce que George Lucas voulait créer, et désormais, nous prenons cette histoire dans sa totalité, et nous débutons un nouveau chapitre», explique-t-elle.

Kathleen Kennedy a également fait le lien entre ce film, et celui de James Mangold, qui explorera la naissance de la Force quelque 25.000 ans dans le passé, à travers le récit du premier Jedi de l’Histoire. «C’est un projet qui a immédiatement attiré la curiosité de Jim (Mangold), et je trouve que c’est un beau compliment vis-à-vis ce que nous essayons de bâtir à l’avenir avec Rey, afin de comprendre d’où cela trouve son origine. Car ce sera au cœur de cette quête pour créer le nouvel Ordre Jedi, donc avoir une idée précise de ce qui s’est déroulé à l’aube de l’existence des Jedi devrait être plutôt cool», lance-t-elle.