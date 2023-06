Kraven : comment le supervilain a-t-il reçu ses pouvoirs ? (et non, ce n'est pas après une morsure de lion)

Dans la bande-annonce de «Kraven, le Chasseur», le supervilain incarné par Aaron Taylor-Johnson semble obtenir ses pouvoirs après avoir été attaqué, et mordu, par un lion. Ce qui ne correspond absolument pas à ce qui se passe dans les comics. Explications.

Démêler le vrai du faux. La bande-annonce du film «Kraven, le Chasseur» a permis de découvrir les premières images d’Aaron Taylor-Johnson dans la peau de ce supervilain connu comme étant un des plus redoutables ennemis de Spider-Man. On découvre le personnage de Sergei Kravinoff dans ses jeunes années, lors d’un safari avec son père (Russell Crowe), un criminel de haut rang et amateur de chasse. La bande-annonce laisse penser que le sang du jeune homme est contaminé par celui du lion après l’attaque de celui-ci. Ce qui lui permet de développer ses pouvoirs : une force surhumaine, une rapidité de déplacement, et des sens ultra-aiguisés similaires à ceux de Daredevil.

Il est toutefois important de souligner que, dans les comics, Kraven le Chasseur n’obtient pas ses superpouvoirs après la morsure d’un lion. Mais d’une potion de plusieurs herbes médicinales concoctée par une prêtresse vaudou baptisée Calypso – et qui sera incarnée dans le film par la comédienne Ariana DeBose – dont il tombe amoureux. Il n’est donc pas impossible que la bande-annonce cultive sciemment cette erreur grâce à un montage qui laisse penser que le lion est impliqué… alors que la goutte que l’on voit tomber dans sa blessure (voir à 00:52) pourrait provenir d’une potion administrée par Calypso, et qui est censée le guérir alors qu’il a été abandonné par son père.

Attendu dans les salles françaises à partir du 4 octobre prochain, «Kraven, le Chasseur» se présente comme un film centré sur l’origine de ce supervilain qui se trouve être le demi-frère de Chameleon – qui sera incarné dans le film par Fred Hechinger – et qui va croiser le chemin du Rhino à l’écran. Selon la presse américaine, ce film – dans lequel Spider-Man ne devrait pas apparaître – pourrait être une étape supplémentaire en vue de créer un long métrage sur les «Sinister Six», le célèbre collectif de supervilains qui décident d’unir leurs forces pour éliminer l’homme-araignée. Et dans lequel on retrouve des personnages comme le Vautour, Docteur Octopus, l’Homme-Sable, le Rhino, Chameleon, ou encore Venom.