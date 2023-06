Barbie : Margot Robbie et Greta Gerwig répondent à l'appel de Tom Cruise et font la promo de «Mission impossible»

Alors que Tom Cruise a autant fait la promotion de trois longs-métrages attendus cet été en salles que pour son propre film, la réalisatrice de «Barbie» Greta Gerwig et la star Margot Robbie en ont fait de même ce jeudi soir.

Hollywood fait front commun pour booster la fréquentation des salles. Sur Twitter et Instagram, Margot Robbie et Greta Gerwig ont ce jeudi posté trois clichés d'elles-mêmes debout devant des affiches promotionnelles de films qui, comme leur très attendu long-métrage «Barbie», sortiront cet été : «Mission : Impossible – Dead Reckoning, Part One», «Indiana Jones et le cadran de la destinée» et «Oppenheimer.

Leur photos sont simplement légendées par un «Mission : acceptée !», une allusion au message posté la veille par Tom Cruise. L'acteur et producteur superstar - considéré depuis le carton post-Covid de «Top Gun 2» comme le «sauveur d'Hollywood» - y exhortait ses fans à aller voir un maximum de films cet été, en posant devant les affiches d'Indiana Jones 5, «Oppenheimer» et «Barbie» muni d'un ticket.

Les autres stars de l’été du grand écran en feront-elles de même ? La mode est lancée.