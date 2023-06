Dune 2 : un nouveau trailer spectaculaire de 3 minutes dévoilé

En salles le 1er novembre prochain, «Dune : Part Two» se dévoile un peu plus dans une nouvelle bande-annonce spectaculaire de 3 minutes.

Le long métrage de Denis Villeneuve promet du grand spectacle. C’est ce que confirme la nouvelle bande-annonce partagée par Warner Bros sur les réseaux. D’une durée de trois minutes, le trailer du second volet de Dune, adapté du roman SF de Frank Herbert, multiplie les séquences et plans spectaculaires, tournés dans le désert, avec à la clef, des scènes de combat qui s'annoncent de haute volée.

A l’image, on retrouve évidemment Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atreides, s’unissant aux Fremen et à Chani, campée par Zendaya, pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille : la maison Harkonnen. Rebecca Ferguson (Lady Jessica Atreides) et Javier Bardem (Stilgar) y font aussi une apparition, comme Austin Butler («Elvis»), que l'on découvre un peu plus dans la peau de Feyd-Rautha, le rival de Paul Atreides. Un rôle pour lequel le jeune homme s'est totalement transformé, puiqu'il apparaît crâne et sourcils rasés, plus terrifiant que jamais dans plusieurs scènes de combat au poignard.

Pour mémoire, le casting de Dune : Part Two réunit également Léa Seydoux, Charlotte Rampling, Christopher Walken ou encore Josh Brolin. En salles le 1er novembre prochain, ce nouveau long métrage sort deux ans après le premier volet au succès planétaire.

Un troisième opus pourrait même être envisagé par Denis Villeneuve, comme il l'avait expliqué au site Collider en mars 2022 avant le tournage du deuxième opus. «Si je survis à Dune : Part Two, je ferai peut être Messiah (Le Messie de dune)», avait fait savoir le réalisateur. De quoi donner de l'espoir.