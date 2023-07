«80 ans aujourd'hui, ce n'est pas vieux» : Michel Drucker se confie après sa deuxième opération du cœur

Trois mois après sa deuxième opération du cœur, Michel Drucker s’est confié dans les colonnes du Parisien sur sa santé et son retour à l'antenne, en août prochain.

«Ceux qui me croyaient mort devront encore attendre», avait plaisanté Michel Drucker, ce jeudi 29 juin, dans son premier message public depuis ses problèmes cardiaques et son opération, en donnant rendez-vous aux téléspectateurs en août prochain.

«La première sera diffusée le 27 août. J’ai déjà la liste des invités», a rapporté Michel Drucker, ce dimanche 2 juillet, dans les colonnes du Parisien. «Je suis en pleine forme, ou presque», a ajouté l'emblématique et indéboulonnable animateur de 80 ans.

Le célèbre présentateur de «Vivement Dimanche» a précisé que son pronostic vital avait été engagé à plusieurs reprises durant sa période de convalescence. «A un moment, j’ai eu une baisse de tension et mon pouls est tombé à 30 pulsations. On a été obligé de me poser un pacemaker. Le soir, je me disais que je ne serais peut-être plus là demain ou la semaine prochaine», a déclaré l’octogénaire.

«J’étais une ombre, un fantôme»

Dans les mois qui ont suivi son opération, il est passé par tous les états : «Cela va beaucoup mieux aujourd’hui, mais j’ai eu des moments difficiles. Certaines nuits, j’étais tellement KO que je me disais que je ne referais jamais surface. J’étais une ombre, un fantôme. Je ne pouvais pas faire deux mètres à pied. J’ai mis deux mois avant de pouvoir reprendre une douche. Je ne mangeais plus. J’ai perdu 10 kilos».

Mais pour lui, ces deux hospitalisations ne sont pas le signe qu’il faut lever le pied. «Je reste convaincu que quand on a la chance d’avoir pour métier une passion, il ne faut pas s’arrêter. Tous mes copains qui l’ont fait étaient des vieillards un an après. Tant que mes patrons à France Télévisions auront besoin de moi et que je m’en sentirai capable, je serai là. Pour moi, la vieillesse n’est pas un naufrage», a rapporté le présentateur de Vivement Dimanche.

«80 ans aujourd’hui, ce n’est pas vieux. Regardez Claude Lelouch qui est un jeune marié à 85 ans. Et puis, après ce que j’ai vécu, c’est du bonus», a ajouté Michel Drucker. L’octogénaire rêve de faire découvrir, à nouveau, des jeunes talents et les mettre dans la lumière.