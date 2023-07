Lana Del Rey : ses places pour l'Olympia vendues en 1 minute, plus de 400.000 déçus pleurent de ne pas avoir pu décrocher de sésame

Les quelque 2.000 places du concert de Lana Del Rey prévu à L’Olympia le 10 juillet se sont vendues en seulement une minute, laissant sur le carreau plus de 400.000 fans.

La chanteuse Lana Del Rey, qui ne s'est pas produite en France depuis dix ans, avait surpris ses fans ce 29 juin en annonçant une date pour ce 10 juillet à L’Olympia. La mythique salle parisienne avait ce même jour prévenu les fans que la vente ouvrirait ce lundi 3 juillet à 10h tapantes.

Il n’aura pas fallu plus d’une minute pour écouler toutes les places. Ce qui a créé énormément de frustration. Les malheureux fans rentrés bredouilles expriment leur tristesse et parfois leur colère sur les réseaux sociaux.

Lana dear



You can do 200 concerts at the Olympia and be sold out every single night.



Why did you do this????



I’ve followed you for a decade and I’ve never had the chance to see you perform.





We are heartbroken



#LanaDelRey #paris

— Sarah (@moscaconlagypsy) July 3, 2023