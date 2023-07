Michael Imperioli veut interdire Soprano et The White Lotus «aux bigots et aux homophobes»

Alors que la Cour suprême des Etats-Unis a donné raison à une webdesigner qui refuse de créer des sites web célébrant le mariage gay, l’acteur Michael Imperioli a réagi à cette décision sur Instagram : «J'ai décidé d'interdire aux bigots et aux homophobes de regarder Les Soprano, The White Lotus et les Affranchis».

Michael Imperioli est en colère. L'acteur de la série culte «Soprano», au casting dernièrement de la saison 2 de «The White Lotus», a partagé son profond désaccord et sa consternation après l’annonce vendredi 30 juin du verdict de la Cour suprême des Etats-Unis. La haute juridiction a donné raison à la web designer Lorie Smith, qui refuse de créer des sites web pour les mariages de couples homosexuels, contraires selon elle, à ses convictions religieuses. Cette dernière a eu gain de cause après avoir porté plainte contre une loi du Colorado interdisant les discriminations liées à l'orientation sexuelle sous peine d'amende pouvant aller jusqu'à 500 dollars.

Une décision de la Cour suprême qui a fait bondir Michael Imperioli, qui de son côté à donc pris une autre décision. «J'ai décidé d'interdire aux bigots et aux homophobes de regarder "Les Soprano", "The White Lotus", "Les Affranchis" ou tous films ou émissions télé dans lesquels j'ai été», a réagi sur Instagram l’acteur, dans une publication repérée par The Hollywood Reporter. Vent debout contre la discrimination, l'artiste notamment à l’affiche des «Affranchis» de Martin Scorsese, au côté de Robert de Niro, en 1990, a poursuivi avec ironie : «Merci Cour suprême pour m'avoir permis de faire de la discrimination et d'exclure ceux avec qui je ne suis pas d'accord et dont je suis opposé. États-Unis ! États-Unis !».

«La haine et l'ignorance ne sont pas un point de vue»

La Cour suprême a invoqué le droit à la liberté d’expression pour justifier sa décision et donc le droit selon elle à discriminer. «La haine et l'ignorance ne sont pas un point de vue légitime, ça s'appelle la déshumanisation», a quant à lui conclu l’interprète de Christopher Moltisanti dans la série culte Les Soprano.

Cette décision de légaliser la discrimination sur la base de l'orientation sexuelle intervient au lendemain de l'abolition par la Cour Suprême des politiques de discrimination positive à l'université, un des acquis de la lutte pour les droits civiques des années 1960 destiné à augmenter la diversité sur les campus, rapporte de son côté l'AFP.

Des arrêtés pris avec le soutien des six magistrats conservateurs contre l'avis des trois juges progressistes, comme l'année dernière, lorsque la Cour Suprême a révoqué le droit constitutionnel à l'avortement, laissant chaque état libre d’autoriser ou d’interdire le droit à une interruption volontaire de grossesse.