Olivier Marchal dément être l’auteur d’une lettre prenant à partie Omar Sy

Olivier Marchal a démenti être l’auteur d’une lettre qui a circulé sur les réseaux ce week-end prenant à partie l’acteur Omar Sy après sa réaction à la mort de Nahel, tué par un tir policier le 27 juin dernier à Nanterre.

Dans une vidéo partagée par son ex-femme, Olivier Marchal a réfuté, dimanche 2 juillet, être à l’origine d’une lettre signée en son nom s’en prenant à l'acteur Omar Sy. «Cette lettre est fausse», a ainsi noté Catherine Marchal, partageant d'une part la lettre en question barrée de la mention «Fake» et d'autre part la séquence enregistrée par le réalisateur et ancien policier, «qui n’est pas inscrit sur Twitter», précise-t-elle.

Face caméra, Olivier Marchal a mis les points sur les «i» et s’en est pris à ceux qui ont usurpé son identité et ont fait circuler ce que le réalisateur de «36 Quai des orfèvres», «MR73» ou encore «Les lyonnais» qualifie de «torche-c*l». «Je déteste faire ce genre d’intervention. Je suis au courant de cette espèce de torche-c*l de lettre, contre Omar Sy, qui circule soi-disant signée par moi», explique Olivier Marchal avant d’assurer : «ce n’est pas moi qui ai écrit ça».

«De telles ignominies, ce n'est pas de moi»

L’ancien policier passé derrière la caméra dans les années 2000, après avoir tenu dès les années 1990 plusieurs rôles à l’écran poursuit : «Ce sont des gens dont je ne saurais qualifier l’attitude qui ont utilisé mon nom pour se permettre de dire ça. Si j’ai quelque chose à dire à Omar Sy, je vais lui dire en face. Je me suis déjà exprimé à ce sujet dans l’émission de Bruce Toussaint. Depuis, j’ai arrêté avec toute cette polémique, parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert qu’à déclencher la haine et la con**rie, et la con**rie, on est en plein de dedans», continue Olivier Marchal. En juin 2000, peu de temps après la mort de George Floyd aux Etats-Unis, il avait fait part de son amour pour le métier de policier, sur le plateau de Bruce Toussaint, critiquant les artistes qui s’en prenaient aux forces de l’ordre, dont Omar Sy.

Et de poursuivre : «Je voulais juste vous dire que quand j’écris, je ne suis pas aussi grossier, je ne suis pas aussi vulgaire. Je ne présente mes excuses à personne. J’ai mon droit de penser qui m’appartient. En tous cas, le droit de dégueuler de telles ignominies, ce n’est pas de moi».

«Je voudrais que cette vidéo circule partout, que tout le monde sache que je ne suis pas quelqu’un d’aussi minable, d’aussi mesquin et d’aussi petit pour écrire des choses pareilles», conclut Olivier Marchal.