Superman Legacy : qui est Rachel Brosnahan, la nouvelle Lois Lane de DC Studios ?

Après Margot Kidder et Amy Adams, c’est au tour de Rachel Brosnahan d’incarner le personnage de Lois Lane, la célèbre journaliste du Daily Planet, dans «Superman Legacy» de James Gunn. Voici tout ce qu’il faut savoir à propos de l’actrice.

Une femme formidable. Pour lancer le premier chapitre du reboot du DCU (DC Cinematic Universe) baptisé «Gods and Monsters» (Dieux et Monstres), «Superman Legacy», qui sortira dans les salles françaises le 9 juillet prochain, confiera le costume de l’Homme d’acier à David Corenswet. Le film, écrit et réalisé par James Gunn, qui a été nommé à la tête de DC Studios avec Peter Safran fin octobre 2022, verra Rachel Brosnahan incarner le rôle de Lois Lane, la célèbre journaliste du Daily Planet qui va prendre Clark Kent sous sa coupe.

Nièce de la créatrice de mode Kate Spade, diplômée de la Tisch School of the Arts de New York en 2012, la jeune femme de 32 ans s’est imposée sur les planches de Broadway avant d’enchaîner les seconds rôles au cinéma ainsi que dans des séries connues telles que «The Good Wife», «Les Experts : Miami», ou encore «Orange is the new black».

En 2013, son incarnation du personnage de Rachel Posner dans «House of Cards» lui permet de se faire remarquer. Quatre ans plus tard, bien qu’elle ait été malade la veille de son audition, elle parvient à obtenir le rôle principal dans la série «la Fabuleuse Madame Maisel» qui lui vaudra de remporter deux Golden Globes (2018, 2019) et un Emmy Awards (2018) pour sa performance.

Une introvertie de nature

Rachel Brosnahan, qui est mariée avec l’acteur Jason Ralph depuis 2016, a souvent pointé du doigt le fait qu’elle était de nature introvertie, et que son métier de comédienne lui a permis de lutter contre sa réserve habituelle. «C’est comme une thérapie gratuite. Mon sens de l’empathie a considérablement grandi depuis mes débuts car je dois trouver le moyen d’incarner des personnes qui sont très éloignées de qui je suis véritablement», a-t-elle notamment expliqué au journal britannique The Guardian.

Avant d’incarner Lois Lane dans «Superman Legacy», Rachel Brosnahan sera au générique de la mini-série «Lois & Varga» attendue sur Prime Video. Adaptée d’une nouvelle de Lisa Taddeo, elle racontera l’histoire d’un jeune couple fraichement marié qui hérite d’une propriété de luxe au bord de mer. Arrivés sur place, ils se retrouvent confronter à Varga, un stripteaser et professeur de yoga qui va venir contrarier leurs rêves.

Invitée de l’émission américaine The View avant qu’elle obtienne le rôle, Rachel Brosnahan s’était montrée enthousiaste à l’idée d’incarner la journaliste à l’écran si l’occasion lui en était donnée. «J’ai grandi en regardant Lois Lane, cette journaliste talentueuse qui est loin d’être une demoiselle en détresse. Je me jetterai sur le rôle si l’opportunité m’est offerte», avait-elle précisé.