Alien : le film de Fede Alvarez vient de boucler son tournage

Lancé en février dernier en Hongrie, le tournage du prochain «Alien» réalisé par le maître de l’horreur, Fede Alvarez, vient de prendre fin. C’est la comédienne Cailee Spaeny qui y tiendra le premier rôle. La date de sortie dans les salles françaises est fixée au 16 août 2024.

Un retour très attendu. Selon une information confirmée par le site américain Collider, le tournage du prochain volet de la saga «Alien», dont la réalisation a été confiée à Fede Alvarez (Evil Dead 2013, Don’t breathe), vient de prendre fin. Si on connait sa date de sortie dans les salles françaises, fixée au 16 août 2024, aucune information solide concernant le scénario n’a été dévoilée pour le moment. Un secret cultivé volontairement par la production qui avait donné au projet le titre de travail «Alien : Romulus», en référence au fondateur de Rome selon la mythologie romaine (indissociable de son frère, Rémus).

Il est toutefois important de souligner qu'il ne s'agit en aucun cas d'une suite des précédents films que sont «Prometheus» et «Covenant». Le long métrage réalisé par Fede Alvarez, qui pourra compter sur les présences de Cailee Spaeny, Isabela Merced et David Jonsson dans les rôles principaux, est présenté comme une fiction à part entière qui devrait suivre un nouvel équipage piégé dans l’espace, et confronté à un ou plusieurs xénomorphes.

On notera que la franchise «Alien» compte également une série en développement pour la plate-forme de streaming américaine Hulu, avec Noah Hawley à la création, autour d’une histoire qui se déroulera sur Terre, et qui permettra de découvrir les coulisses des sociétés toutes-puissantes – notamment Weyland-Yutani Corporation – qui utilisent l’intelligence artificielle dans leur quête visant à percer les secrets de l’immortalité.