«Miraculous, le film» : 3 choses à savoir sur la série animée qui débarque au cinéma ce mercredi

Si elle cartonne depuis des années à la télévision, la série animée phénomène «Miraculous» débarque sur grand écran ce mercredi. Voici 3 choses à savoir autour de cette sortie qui va ravir aussi bien les novices que les fans.

Une œuvre sur l'origine des héros

Réalisateur, mais également scénariste et producteur de la série événement visionnée dans 150 pays, le Français Jérémy Zag a souhaité revenir aux origines des personnages apparus sur TF1 dès le mois d’octobre 2015. «Miraculous, le film» s’intéresse donc aux premières aventures de Marinette Dupain-Cheng et d’Adrien Agreste, alias Ladybug et Chat Noir. Ces ados vont s'unir pour sauver Paris. En effet, Papillon et sa horde de super-vilains menacent la Ville Lumière.

#JérémyZag revient sur le succès mondial de MIRACULOUS !



«La série a atteint cinq saisons, on va sur l'écriture des saisons 6-7-8, mais l'idée c'était de créer un nouveau média pour les gens qui ne la connaissent pas encore comme les parents, grands-parents, frères, cousins des fans», a précisé Jérémy Zag dans un entretien accordé à l’AFP.

Lou, révélation de «The voice kids», donne de la voix

Révélée grâce au télécrochet «The Voice Kids», la comédienne et chanteuse Lou prête sa voix à Ladybug pour les parties chantées dans les versions française et anglaise. Comme l’héroïne au costume de coccinelle, la jeune femme de 19 ans a elle aussi connu «deux vies» en parallèle.

«J'ai commencé hyper jeune. D'un côté, j'allais au collège dans le sud de la France avec des amis de mon âge, et je vivais aussi mes débuts dans la chanson à Paris entourée d'équipes plus adultes», raconte-t-elle. Ancien candidat de «The Voice», Elliott interprète, quant à lui, le personnage du «Chat noir».

Pour la bande-originale de «Miraculous, le film», Jérémy Zag a par ailleurs collaboré avec l'orchestre philharmonique de Londres, dans le studio londonien Air. C’est là qu’a été créée, entre autres, la bande-originale du dernier volet de la saga James Bond, «Mourir peut attendre».

Des concept cars Volkswagen créés pour le film

Dans ce film d’animation, Ladybug et Chat Noir conduisent des voitures de la gamme de modèles entièrement électriques Volkswagen ID, des concept cars créés spécialement pour l’occasion. Le constructeur a signé un partenariat exclusif avec ZAG et Mediawan Kids & Family, les deux coproducteurs du long-métrage.

«Les véhicules électriques font partie intégrante du scénario, est-il expliqué dans le communiqué. Afin de correspondre à l’esthétique et à l’ambiance du film, les modèles de la gamme ID. ont été revisités par une équipe associant des designers issus du monde de l’animation et de chez Volkswagen ainsi que les équipes marketing des deux entreprises (…). Les deux héros se sont vu attribuer deux citadines à la silhouette futuriste : Chat Noir conduit ainsi une ID.41 et Ladybug, personnage engagé en faveur de l’émancipation féminine, une Coccinelle électrique, modèle encore à l’état de concept car».

Etant donné que le long-métrage sera également mis en ligne le 28 juillet sur Netflix et diffusé dans une centaine de pays, il s’agit d’une bonne publicité pour la marque.