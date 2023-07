John Wick 4 : le réalisateur révèle qu'une autre fin était prévue

Dans un entretien avec le site britannique Empire, le réalisateur de «John Wick : Chapitre 4», Chad Stahelski, a confirmé qu’une fin alternative avait été tournée. Et que celle-ci prévoyait que le personnage incarné par Keanu Reeves était encore en vie.

Le goût de l’ambiguïté. Alors que les fans se déchirent pour savoir si, oui ou non, il y aura une suite à «John Wick : Chapitre 4», et si le personnage incarné par Keanu Reeves est mort, ou pas, le réalisateur Chad Stahelski a confirmé au site britannique Empire qu’une autre fin que celle gardée dans la version sortie en salles a été tournée. Et que le célèbre tueur y apparaît bel et bien en vie.

«Nous avions une fin différente. Celle que vous voyez dans le film sorti au cinéma est celle que moi et Keanu voulions voir, mais nous avons tourné une autre version. Dans laquelle on voyait John Wick à la fin du film. Donc il était très clair qu’il était encore en vie. Le public qui a été testé avait une préférence évidente pour la conclusion plus ambiguë», explique-t-il. La fin de «John Wick : Chapitre 4» laisse entrouverte la possibilité que le tueur soit toujours en vie, notamment avec le plan de son chien qui tourne sa tête vers… son maître ?

Pour le moment, Chad Stahelski se montre très réservé sur la possibilité d’une suite, affirmant à chaque interview que lui et Keanu Reeves sont satisfaits de la fin du dernier film, et du point final que cela donne à la saga. Toutefois, en mai dernier, lors de la présentation officielle des résultats du studio Lionsgate, Joe Drake, le directeur du groupe Motion Picture a confirmé que trois nouveaux projets liés à l’univers du célèbre tueur à gages étaient en développement, dont un «John Wick 5». Le film spin-off «Ballerina» avec Ana de Armas doit sortir en 2024, et la série «The Continental» est attendue en septembre 2023.