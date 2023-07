Killers of the Flower Moon : la mort et la cupidité s'invitent dans la nouvelle bande-annonce

Attendu dans les salles françaises le 18 octobre prochain, le film de Martin Scorsese «Killers of the Flower Moon» vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce dans laquelle la mort et la cupidité sont omniprésents. Avec un scénario inspiré d’une histoire vraie.

Le crime organisé. La nouvelle bande-annonce du film de Martin Scorsese «Killers of the Flower Moon» vient d’être publiée, et permet de découvrir des images inédites de Leonardo DiCaprio et Robert De Niro dans les rôles principaux. Inspiré d’une histoire vraie, le long métrage suivra l’enquête menée par un agent fédéral sur les meurtres commis au début du XXe siècle sur plusieurs membres du peuple osage aux États-Unis, dans l’État d’Oklahoma.

Robert De Niro y incarnera le rôle de William Hale, un homme d’affaires local influent qui se présente comme un des principaux défenseurs du peuple osage, mais qui cache un sombre secret. Leonardo DiCaprio sera son neveu, Ernest Burkhart, un homme marié à Mollie Kyle, membre de la communauté des osages – qui lui donnera deux enfants – dont la sœur et la mère, ainsi que d’autres membres de la famille, seront assassinés. C’est le comédien Jesse Plemons qui interprètera le personnage de l’agent fédéral Tom White, originaire du Texas, nommé à la tête de l’investigation par un certain J. Edgar Hoover, un homme ambitieux de 29 ans fraîchement installé à la tête du Bureau of Investigation – qui deviendra le FBI en 1935.

Attendu dans les salles le 18 octobre prochain, «Killers of the Flower Moon» a été acclamé par la critique après sa projection en avant-première lors du dernier Festival de Cannes, le 20 mai dernier. Produit par Apple TV+, le film sera disponible sur la plate-forme de streaming après sa diffusion au cinéma.