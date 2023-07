Justin Trudeau : pourquoi le Premier ministre canadien a-t-il envoyé un message à Taylor Swift ? 

Actuellement en tournée, Taylor Swift a prévu de se produire dans le monde entier, à l’exception du Canada. Le Premier ministre du pays Justin Trudeau n’a pas manqué de faire part de son mécontentement et a envoyé un message à la star.

Quand la chanteuse Taylor Swift est en tournée sans passer par le Canada, le pays de Justin Trudeau, ce dernier n'hésite à prendre la plume.

It’s me, hi. I know places in Canada would love to have you. So, don’t make it another cruel summer. We hope to see you soon.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 6, 2023