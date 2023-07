Barbie : tout savoir sur Bild Lilli, cette poupée «pour adulte» qui a inspiré le célèbre jouet de Mattel

Si son nom reste méconnu, elle a pourtant inspiré l’un des plus célèbres jouets pour enfant. La poupée Bild Lilli est en effet l’ancêtre de la mythique Barbie, laquelle fera l’objet d’un film avec Margot Robbie attendu le 19 juillet au cinéma.

Avant de devenir un objet phare de la culture pop et d’être bientôt incarnée sur grand écran par l’actrice Margot Robbie, Barbie s’appelait Bild Lilli. Enfin son ancêtre.

And the Bild Lilli part! What a strange name pic.twitter.com/3YsHTQbS3Q — Lightning on the Sea (@SadGreySea1) July 4, 2023

A l’origine, cette jeune femme est un personnage de bande-dessinée aux allures de call-gril, créé en 1952 par Reinhardt Beuthien pour le journal allemand Bild Zeitung. Appréciée pour sa plastique, cette pin-up sexy, mais pas vulgaire, qui faisait fantasmer les hommes, est transformée en poupée, et commercialisée par le fabricant de jouets Hausser. La blonde Bild Lilli, mannequin articulée de moins de trente centimètres qui jouissait d’une sublime garde-robe, a rencontré un franc succès dans toute l’Europe.

«Ce n’est pas du tout un jouet, (…) c’est plutôt un cadeau qu’on s’offre parfois avec un petit sous-entendu un tout petit peu grivois», expliquait récemment Anne Monier, conservatrice au musée des Arts décoratifs, dans le documentaire «Et Dieu créa Barbie» diffusé en avril dernier sur France 5.

Une Américaine en vacances en Suisse

Alors en vacances en Suisse, Ruth Handler, qui codirigeait la société américaine Mattel, a découvert cette poupée dans une boutique implantée à Lucerne en 1956, et est tombée immédiatement sous son charme. Elle décida donc d’en acheter une et de rapporter cet exemplaire chez elle, aux Etats-Unis, convaincue du potentiel de cette trouvaille.

Don’t forget…Barbie’s original start was as a German high-end call girl…an ‘adult’ novelty toy called Lilli! She was based off of the ‘Bild Lilli’ cartoons. Handler bought the rights. https://t.co/8CvaoCSC5A — Right MATTERS (@Gypsygoddess1) July 4, 2023

Avec son mari, Ruth Handler a présenté en mars 1959 la première poupée Barbie, archétype de la blonde californienne, qu’elle a baptisée ainsi en hommage à sa fille Barbara, laquelle n’avait jusqu’à alors que des poupons pour s’amuser. «Le seul rôle dans lequel elle pouvait se projeter était celui de maman, alors que son fils s'imaginait astronaute, cowboy ou pilote», précisait en 2019 Nathan Baynard, alors directeur mondial du marketing pour la poupée Barbie, à l’AFP.

Après la Barbie blanche et blonde, Mattel a diversifié ces dernières années son offre. L’entreprise a notamment lancé des versions «ronde», «petite», «grande» ou «chauve», et revendique aujourd'hui plus de 175 modèles différents.