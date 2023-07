Été 2023 : les 5 meilleurs romans primés à lire sur la plage 

L’été rime avec lecture. Mais encore faut-il faire le bon choix. Pour lézarder au soleil en étant sûr d'être bien accompagné, voici 5 romans qui ont été récemment récompensés.

«L'Âge de détruire», de Pauline Peyrade

©Editions de Minuit

Le prix Goncourt du premier roman a été décerné cette année à Pauline Peyrade, pour «L'Âge de détruire». La romancière, également dramaturge, signe un huis clos saisissant sur la violence familiale. Elle met en scène la relation d’une mère toxique avec sa fille, Elsa, et raconte deux moments de cette relation dans un même appartement : dans les années 1990 où la fille a 7 ans, et dans les années 2010, où cette dernière est partie non loin, et alors que l'appartement est en vente. Cette tragédie domestique, qui ne prendra pas trop de place dans la valise, saura vous captiver à coup sûr.

«L'Âge de détruire», de Pauline Peyrade, éd. de minuit, 160 pages.

«Les Liens artificiels», de Nathan Devers

©Albin Michel

Autre roman à dévorer depuis votre transat : «Les Liens artificiels», couronné du Choix Goncourt de l'Orient 2022. Au fil de cet ouvrage, Nathan Devers, ancien élève de l’École normale supérieure, décrit les dérives d’un monde où on est ensemble et séparés, et qui ne permet plus de créer de liens avec autrui. Ce livre à dimension philosophique suit un professeur de piano et admirateur de Gainsbourg, qui n’a pas la vie dont il rêvait. Jusqu’au jour où il découvre l'Antimonde, un univers virtuel au sein duquel tout est possible. Un brillant roman dans l’air du temps qui interroge sur l’omniprésence des écrans.

«Les Liens artificiels», Nathan Devers, éd. Albin Michel, 336 pages.

«Le mage du Kremlin», de Giuliano da Empoli

©Gallimard

Cet été, vous pouvez miser sur «Le mage du Kremlin», grand prix du Roman de l'Académie française. L’auteur italien Giuliano da Empoli signe un roman visionnaire, extrêmement documenté et instructif, au fil duquel il dévoile les coulisses glaciales de l’ère Vladimir Poutine. Plus précisément, l’écrivain de 49 ans plonge le lecteur dans les rouages du pouvoir russe à travers l’énigmatique Vadim Baranov, un metteur en scène puis producteur d’émissions de télé-réalité, qui deviendra le conseiller du «Tsar». On découvre l’édifiant parcours de ce personnage, redoutable propagandiste surnommé «Le mage du Kremlin».

«Le mage du Kremlin», Giuliano da Empoli, éd. Gallimard, 288 pages.

«VIVRE VITE», DE BRIGITTE GIRAUD

©Flammarion

Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez également vous procurer «Vivre vite», de Brigitte Giraud, qui a décroché le dernier prix Goncourt. Au fil de son ouvrage, l’écrivaine tente de comprendre ce qui a conduit à l’accident de moto qui a coûté la vie à son mari, Claude, le 22 juin 1999 à Lyon. Il avait 41 ans. Telle une enquêtrice, la romancière lyonnaise revient sur cette suite de décisions, de coïncidences, qui mises bout à bout, ont conduit à ce drame. Rythmé par des airs de musique rock, ce roman intime, qui dresse aussi le portrait d’une époque, fait partie de ceux qui, une fois refermés, continuent de résonner en nous.

«Vivre vite», de Brigitte Giraud, éd. Flammarion, 208 pages.

«Un chien à ma table», de Claudie Hunzinger

©Grasset

Claudie Hunzinger a de son côté reçu le prix Femina du roman français pour son ouvrage «Un chien à ma table». L'écrivaine de 82 ans, également artiste plasticienne, y raconte la rencontre entre un jeune couple isolé au fin fond des Vosges, et une chienne, qui sera prénommée Yes. D’où vient cette bête blessée ? Qu’a-t-elle vécu ? L’irruption de l’animal dans la vie de Sophie, romancière, amoureuse de la nature, et son compagnon Grieg, qui ne vit que le nuit, au milieu de ses livres, va bouleverser leur rapport au monde. Un livre poétique, qui donne à réfléchir sur le couple, la vieillesse, et notre rapport à la nature.

«Un chien à ma table», Claudie Hunzinger, éd. Grasset, 288 pages.