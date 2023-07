BTS : les mémoires du groupe de K-pop publiées à 1 million d'exemplaires dans le monde

A l'occasion de ses dix ans, le groupe superstar de la K-pop BTS a publié, ce dimanche, ses mémoires en Corée du Sud. Le livre a été tiré à 1 million d'exemplaires.

Un ouvrage très attendu par les fans. Le boys band BTS, qui a popularisé la musique sud-coréenne à travers toute la planète, a publié, ce dimanche 9 juillet, ses mémoires en Corée du Sud, célébrant ainsi ses dix ans d'existence.

Intitulé «Beyond the Story : 10-Year Record of BTS», («Par-délà de l'histoire : 10 ans de souvenirs de BTS»), le livre a été tiré, dans un premier temps, à 1 million d'exemplaires. Il a été co-écrit par le journaliste sud-coréen Kang Myeong-seok et des membres du groupe, selon la maison d'édition américaine Flatiron Books.

anecdotes, photos inédites, QR codes, coulisses...

La version française a elle aussi été publiée le même jour, par les éditions du Seuil. Présenté par ordre chronologique en sept chapitres, l'ouvrage de 544 pages dévoile notamment des anecdotes inédites sur BTS, des photos exclusives, plus de 330 QR codes renvoyant vers des vidéos, ainsi que des histoires personnelles sur le groupe et les coulisses de son parcours musical.

La date de sortie de l'ouvrage - le 9 juillet - n'a pas été choisie par hasard. C'est en effet un clin d'œil à une date importante dans l'histoire du groupe : le jour de la naissance de la communauté mondiale de fans de BTS, connue sous le nom d'ARMY, il y a dix ans.

Aux Etats-Unis, «Beyond the Story : 10-Year Record of BTS» s'est hissé en tête des meilleures ventes sur Amazon grâce aux pré-commandes. Pour célébrer son 10e anniversaire, BTS a également fait une belle suprise à ses fans en sortant, en juin dernier, le titre «Take Two».

Cette chanson, qui cumule plus de 22 millions de vues sur Youtube, exprime «leur reconnaissance envers ARMY, pour tout l'amour dont on les couvre», a déclaré leur agence Hybe.

BTS, qui a fait ses débuts le 13 juin 2013, est actuellement en pause puisque deux de ses membres effectuent leur service militaire. Jin, le plus âgé du groupe, a rejoint l'armée en décembre, et J-Hope en avril.

En effet, en Corée du Sud, tout homme valide doit s'enrôler pour le service militaire avant l'âge de 28 ans, et servir pendant dix-huit à vingt-et-un mois sous peine d'emprisonnement. BTS avait déjà bénéficié d'une révision du texte de loi, qui repoussait l'âge limite d'enrôlement de 28 à 30 ans pour certaines personnalités.