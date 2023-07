«Les algues vertes» : ce scandale écologique qui a inspiré le film avec Céline Sallette

De son enquête sur le scandale des algues vertes en Bretagne, la journaliste Inès Léraud en a tiré une bande-dessinée, avant que son récit ne soit librement adapté au cinéma par Pierre Jolivet. Le film avec Céline Sallette sort ce mercredi en salles.

Au nom de la vérité. Dans le film choc «Les algues vertes» signé Pierre Jolivet («Ma petite entreprise», «Les hommes du feu»), qui sort ce mercredi 12 juillet au cinéma, Céline Sallette incarne Inès Léraud, une journaliste pigiste de radio devenue lanceuse d’alerte, après la découverte du scandale des algues vertes dès 2016.

Un drame écologique toujours d’actualité qui sème la zizanie en Bretagne, et que cette femme courageuse a choisi de raconter dans la bande-dessinée «Les algues vertes : l’histoire interdite», sortie en 2019 aux éditions Delcourt. Cet ouvrage illustré par Pierre Van Hove s’est écoulé à plus de 140.000 exemplaires.

Dans la même veine que «Dark Waters» de Todd Haynes, avec Mark Ruffalo, le long-métrage qui oscille entre thriller et documentaire, s’inspire de cette BD et revient sur le long travail d’investigation qu’a mené Inès Léraud, laquelle a fait face à l’omerta d’une partie du monde agricole et aux pressions de certaines autorités sanitaires, quand d’autres institutions ont préféré tout simplement se taire.

Un gaz potentiellement mortel : le sulfure d'hydrogène (H2S)

Après la mort suspecte de trois personnes, dont un ramasseur d’algues, respectivement en 1989, 2009 et 2016, et celle d’une quarantaine d’animaux, la journaliste est partie s’installer, avec sa compagne, dans le village de Coet Maël, afin de comprendre quelles étaient les causes de ces disparitions.

Aur fur et à mesure, elle a découvert que les algues, quand elles se décomposent, émettent un gaz toxique et potentiellement mortel à forte dose, appelé sulfure d'hydrogène (H2S). Faisant fi des menaces et des tentatives d’intimidation, Inès Léraud a également rencontré des scientifiques qui l'ont alertée sur cette pollution causée en partie par l'agriculture intensive et l’élevage de porcs, notamment dans le département des Côtes-d'Armor.

«Nous tous, on avait collectivement la charge de raconter cette histoire, qui est une histoire importante : on essaye d'être au plus près», a déclaré l'actrice Céline Sallette dans un entretien à l’AFP, expliquant également l’importance de «porter la voix d'Inès un peu plus loin si possible».

Un tournage en Bretagne semé d'embûches

L'avant-première, qui s'est tenue le 4 juin dernier, a été particulièrement émouvante avec la présence de Rosy Auffray, veuve de Jean-René Auffray, joggeur mort en 2016 dans une vasière envahie d'algues vertes à l'embouchure du Gouessant, et de leurs trois enfants.

«Pierre Jolivet a très bien traduit au niveau émotion tout ce qui était important à nos yeux», a confié Rosy Auffray au micro de l'AFP. En novembre dernier, le tribunal administratif de Rennes avait rejeté ses demandes d'indemnisation, estimant que le «lien de causalité» entre la présence des algues et le décès «ne pouvait être établi». La famille a depuis fait appel.

Lors de la présentation de ce long-métrage, qui a bénéficié d'une aide financière de la région Bretagne pour sa réalisation, le réalisateur de 70 ans a aussi évoqué «le cauchemar» que fut le tournage d'un point de vue technique.

«Vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui ne voulaient pas qu'on tourne... Beaucoup de municipalités nous ont dit ‘vous ne tournez pas’. Je n’avais pas le droit de poser un pied de caméra, (de faire) un travelling, dans plein de décors. Donc on a décidé de faire le film entièrement à l'épaule», a confié Pierre Jolivet, évoquant aussi l'impossibilité de filmer dans une porcherie industrielle.

Alors que le film sort ce mercredi au cinéma, des militants de Greepeace ont déversé lundi 10 juillet près d'une tonne d'algues vertes devant la préfecture du Finistère pour pointer la responsabilité de l'État dans cette pollution chronique des plages bretonnes.