Emmy Awards : la série «Succession» en tête des nominations de cette 75e édition

Les noms des productions télévisuelles américaines qui concourront lors de la 75e édition des Emmy Awards, prévue en septembre prochain, ont été dévoilés ce mercredi. La série «Succession» de HBO domine la course avec 27 nominations.

«Succession» fait le plein de nominations. Alors que l’Academy of Television a dévoilé ce mercredi les productions en lice pour les prestigieux Emmy Awards, l’équivalent télévisuel des Oscars, la série «Succession» a raflé la mise. Avec 27 nominations, cette chronique noire et grinçante d'une puissante famille qui se déchire pour prendre le contrôle d'un empire médiatique, est arrivée en tête et se positionne en grand favori de cette 75e édition.

Elle affrontera notamment le road-movie post-apocalyptique «The Last of Us» et «The White Lotus», qui suit les névroses de luxueux vacanciers en Sicile, deux autres productions HBO qui ont respectivement récolté 24 et 23 nominations.

Côté comédies, «Ted Lasso», qui suit les aventures d'un entraîneur de football américain parachuté dans une équipe de foot anglaise, part en pole position avec 21 nominations.

Pour les mini-séries, deux productions Netflix sortent du lot avec 13 nominations chacune : «Acharnés», jeu de massacre à Los Angeles entre deux automobilistes d'origine asiatique passablement énervés, et «Dahmer : Monstre - L'histoire de Jeffrey Dahmer», basée sur l'histoire d'un célèbre tueur en série américain.

Une édition menacée en cas de grève des acteurs

Prévue le 18 septembre, la cérémonie des Emmy Awards pourrait être reportée en cas de grève des acteurs à Hollywood, qui a de grandes chances de démarrer dès mercredi à minuit, heure de Los Angeles.

Un petit groupe de patrons a fait appel au gouvernement à Washington pour dépêcher des médiateurs. Mais malgré un consentement du syndicat des acteurs SAG-AFTRA à une telle médiation, les relations demeurent tendues et la perspective d'une grève se rapproche.

«Nous sommes engagés dans le processus de négociation et nous explorerons et épuiserons toutes les possibilités de parvenir à un accord, mais nous ne sommes pas convaincus que les employeurs aient l'intention de négocier», a affirmé la SAG-AFTRA dans un communiqué diffusé mardi soir.

Une grève des comédiens serait synonyme de boycott de la cérémonie des Emmy Awards par les vedettes d'Hollywood. Face à cette perspective, la production envisage déjà de reporter l'événement au mois de novembre, voire à l'année prochaine, selon la presse américaine.