«Mission : Impossible» : qui est Pom Klementieff, cette actrice française qui mène la vie dure à Tom Cruise ?

Dans le septième volet de la saga «Mission : Impossible», qui sort ce mercredi au cinéma, Pom Klementieff donne la réplique à Tom Cruise. Mais qui est cette Française qui a réussi à se faire un nom à Hollywood ?

Dans «Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1», qui débarque ce mercredi 12 juillet au cinéma, Pom Klementieff fait ses premiers pas dans la franchise, et incarne Paris, «une femme aux multiples facettes» qui va mener la vie dure à Ethan Hunt, joué par Tom Cruise.

She has us in the Pom of her hand. @PomKlementieff #MissionImpossible pic.twitter.com/BKMcT2IBvy

— Mission: Impossible (@MissionFilm) July 1, 2023